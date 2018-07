Speleologo italiano bloccato in grotta in Slovenia | salvato con micro cariche di esplosivo

Speleologo italiano è bloccato in una grotta in Slovenia : Speleologo italiano è bloccato in una grotta in Slovenia Speleologo italiano è bloccato in una grotta in Slovenia Continua a leggere L'articolo Speleologo italiano è bloccato in una grotta in Slovenia proviene da NewsGo.

Slovenia - salvato Speleologo italiano bloccato in una grotta - : L'uomo era rimasto intrappolato a 100 metri di profondità il 7 luglio, nell'area di Orlek. È stato recuperato durante la notte, dal soccorso speleologico sloveno. Ha riportato un probabile trauma all'...

Slovenia. Speleologo italiano bloccato in una grotta a Orlek : ha una caviglia fratturata : Una mattinata difficile per gli escursionisti: il soccorso alpino ha effettuato altri due interventi, con elisoccorso. Una donna è tuttora in gravi condizioni. Potrebbe interessarti: http://www.triesteprima.it/cronaca/Speleologo-triestino-soccorso-grotta-Orlek-slovenia-7-luglio-2018.html Seguici su Facebook: https://www.facebook.com/pages/TriestePrimait/34456368401.Continua a leggere