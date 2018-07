Spagna | Hierro si dimette da ct

Fernando Hierro - allenatore ad interim della Spagna ai Mondiali in Russia - ha lasciato definitivamente la nazionale : L’allenatore ad interim della Spagna ai Mondiali di calcio in Russia, Fernando Hierro, ha comunicato alla federazione spagnola le dimissioni dalla carica di direttore tecnico della nazionale, ruolo che ricopriva prima di essere assunto temporaneamente come allenatore. Hierro aveva guidato The post Fernando Hierro, allenatore ad interim della Spagna ai Mondiali in Russia, ha lasciato definitivamente la nazionale appeared first on Il Post.

Hierro non sarà più il Ct della Spagna : 'Dopo molti chilometri di cammino insieme, la Federcalcio spagnola e Fernando Hierro hanno messo fine al loro rapporto una volta terminata la partecipazione della Spagna alla Coppa del Mondo in ...

Spagna - Hierro si dimette e rinuncia a ogni incarico : MADRID, Spagna, - Fernando Hierro si dimette e lascia la Federcalcio spagnola. E' la stessa Rfef ad annunciare in una nota l'addio dell'ex difensore, che era stato chiamato a guidare la nazionale a ...

Mondiali 2018 Russia - Spagna : Hierro lascia definitivamente la Nazionale : ... il primo tra il 2007 e il 2011 - in concomitanza con il miglior momento della Nazionale di calcio, che ha vinto il Campionato Europeo 2008 con Luis Aragonés come allenatore e la Coppa del Mondo 2010 ...

Spagna - dopo il tonfo via Hierro : non continuerà nel ruolo di Ct : Fernando Hierro non sarà più il Ct della Spagna, dopo aver preso le redini della Nazionale a causa del caos Lopetegui, l’ex Real lascia la panchina Fernando Hierro non proseguirà come allenatore della nazionale spagnola di calcio dopo essere entrato provvisoriamente in carica durante la Coppa del Mondo in Russia. Lo ha annunciato oggi la Federazione spagnola in una dichiarazione. Con Hierro in panchina, la Spagna ha perso negli ...

Mondiali 2018 Russia. Spagna - Diego Costa contro Hierro : 'Koke non doveva calciare. Te l'avevo detto' : L'eliminazione della Nazionale spagnola dai Mondiali di Russia, per mano dei padroni di casa, continua a far rumore in patria. Per una squadra che negli ultimi dieci anni ha vinto una Coppa del Mondo ...

Spagna - flop Mondiale : Hierro dice addio - ecco Luis Enrique : Spagna, flop Mondiale- Un flop Mondiale inaspettato e forse totalmente a sorpresa. La Spagna si prepara ad una vera e propria rivoluzione. Quasi certo l’addio a Hierro. Il ct spagnolo, subentrato al posto di Lopetegui, lascerà il posto ad un C.t di maggiore esperienza. Un nuovo percorso per puntare dritti agli Europei del 2020. LUSI […] L'articolo Spagna, flop Mondiale: Hierro dice addio, ecco Luis Enrique proviene da Serie A News ...

Mondiali : Spagna eliminata. Il Ct Hierro : “è colpa mia” : Il Ct Fernando Hierro si prende tutte le colpe dell’eliminazione della Spagna. “Il massimo responsabile sono io – ha detto a caldo il già direttore sportivo della federcalcio spagnola -. Proseguire o no, non mi interessa. Ora non conta proprio, comunque è stato un piacere allenare questi ragazzi Non parlerò di singoli, se c’è un nome giusto da criticare, quello è il mio. Iniesta? E’ un esempio come giocatore e ...

Spagna - Iniesta lascia la nazionale. Ramos invece resta. Da stabilire il futuro di Hierro : Nell'anno dell'addio al Barcellona, per Andres Iniesta si chiude un'altra pagina importante della sua carriera sportiva, quella con la nazionale. "È vero, questa è stata la mia ultima partita con la ...

Fuori anche la Spagna - la Russia vince ai rigori : Akinfeev è l'eroe di Mosca. Hierro : 'Colpa mia' : LEGGI LA CRONACA LE FORMAZIONI UFFICIALI Spagna , 4-2-3-1, : De Gea; Nacho, Piqué, Ramos, Jordi Alba; Busquets, Koke; Silva, Isco, Asensio; Diego Costa. Russia , 3-5-1-1, : Akinfeev; Kutepov, ...

Mondiali Russia 2018 – La Spagna si gioca tutto - ma senza Iniesta : contro la Russia - Hierro preferisce la quantità : Dopo aver stentato nella fase a gironi, la Spagna non può più sbagliare: nella delicata gara degli ottavi contro la Russia, il ct Hierro preferisce la quantità di Koke e Asensio alla fantasia di Iniesta Un pareggio contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo, una vittoria complicatissima contro l’Iran ed un altro pareggio arrivato a pochi secondi dalla fine contro il Marocco. Un girone in cui Spagna avrebbe dovuto giocarsela solo con ...

Spagna-Russia La Diretta dalle 16 Fuori Iniesta - Hierro lancia Asensio : I padroni di casa vanno in cerca dell'impresa. Dopo aver passato agevolmente il girone, incassando però una netta sconfitta nell'ultima gara contro l'Uruguay, la Russia è ora di fronte a una sfida ...

Mondiali 2018 - Hierro : 'La Spagna non cambierà contro la Russia' : MOSCA , RUSSIA, - ' It's not Russia, it's Jamaica! '. Fino a qualche ora fa era questa la battuta più gettonata a Mosca a proposito del meteo tropicale che aveva accompagnato i campionati del mondo. E, come ai tropici, ecco il diluvio torrenziale che si è abbattuto sulla città. Gli ottavi di finale tra Russia e Spagna saranno molto probabilmente bagnati dalla pioggia. Diluvio secondo i più ...

Mondiali 2018 - Hierro : 'La Spagna darà la vita contro la Russia' : MOSCA , RUSSIA, - ' It's not Russia, it's Jamaica! '. Fino a qualche ora fa era questa la battuta più gettonata a Mosca a proposito del meteo tropicale che aveva accompagnato i campionati del mondo. E, come ai tropici, ecco il diluvio torrenziale che si è abbattuto sulla città. Gli ottavi di finale tra Russia e Spagna saranno molto probabilmente bagnati dalla pioggia. Diluvio secondo i più ...