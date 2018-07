Spagna | dopo il tonfo via Hierro | non continuerà nel ruolo di Ct

Dalla Spagna : 'Roma - è Cillessen il dopo Alisson' : ROMA - Da Alisson a Jasper Cillessen . Secondo il sito del quotidiano 'Mundo Deportivo', il ds della Roma, Monchi , sa che per il portiere brasiliano potrebbero arrivare offerte irrinunciabili , si ...

Lavoro : Ocse - mercato Italiano insicuro - peggiore dopo Grecia Spagna Turchia : Roma, 4 lug. (AdnKronos) – “Non sorprende che, dato l’ancora elevato tasso di disoccupazione e l’incidenza di contratti a termine, il livello d’insicurezza nel mercato del Lavoro”, cioè la probabilità di perdere il posto e restare senza reddito, “sia il quarto più alto tra i paesi Ocse, dopo Grecia, Spagna e Turchia”. E’ quanto emerge dall’Employment Outlook 2018 pubblicato oggi ...

Mondiali 2018 Russia - tiqui-taca Spagna col sonnifero : eliminati ai rigori dopo più di mille passaggi : Sì, più di mille! Mai così tanti in una Coppa del Mondo. Dei quali mille e e sei andati a buon fine, con un'ovvia precisione del 90%. Perché spesso tutti orizzontali, senza mai trovare il varco. ...

Mondiali : delusione e sconforto in Spagna dopo l’eliminazione : delusione e sconforto in Spagna dopo l’inattesa e per certi versi incredibile eliminazione dai Mondiali di Russia. “De pena maxima” è il titolo a tutta pagina del Mundo Deportivo, e non ha bisogno di traduzione, dopo la debacle della nazionale iberica, eliminata ieri ai rigori dalla formazione dei padroni di casa. “La Spagna dice addio al Mondiale dopo 120 minuti di poco gioco, senza gol e avendo di fronte una ...

Giochi Mediterraneo - l'Italvolley vince l'oro contro la Spagna dopo un infinito terzo set : L'Italia di Pallavolo maschile ha vinto la medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo. In finale gli azzurri hanno sconfitto 3-1 la Spagna. I parziali 25-22, 25-17, 33-35, 25-23 danno l'esatta dimensione del successo della Nazionale italiana. Se non fosse stato per un terzo set infinito, dove gli iberici sono riusciti ad avere la meglio con il punteggio 35-33, l'Italia avrebbe portato a casa la vittoria nella finalissima del torneo con un netto ...

Anche la Spagna - dopo il Portogallo - fuori dal Mondiale : La Russia si è qualificata ai quarti dei mondiali, superando la Spagna ai rigori per 5-4. Allo stadio Luzhniki di Mosca i tempi regolamentari si erano chiusi sull'1-1: tutto nel primo tempo, con il vantaggio iberico grazie a un autogol di Ignashevich nel tentativo di anticipare Sergio Ramos al 12mo e pareggio di Dzyuba su rigore per un discusso mani di Piquè al 41mo. Nei supplementari la gara non si sblocca e ai rigori sono stati ...

Mondiali Russia 2018 : clamoroso - Spagna-Russia 3-4 dopo i rigori. Akinfeev elimina le Furie Rosse - una nazione in festa : Clamorosa sorpresa nel terzo ottavo di finale dei Mondiali di calcio di Russia 2018. Allo stadio ‘Luzhniki’ di Mosca i campioni del mondo del 2010 della Spagna, nettamente favoriti, vengono sconfitti ai rigori dai padroni di casa russi (1-1 dopo i tempi regolamentari, 4-3 dopo i penalty). Un intero Paese in festa: le Furie Rosse, tra le più attese in chiave successo finale, devono arrendersi al termine di un match davvero molto teso, ...

Mondiali Russia 2018 – Marquez non resiste! Il primo pensiero di Marc dopo la gara di Assen è la sua… Spagna : L’amore di Marc Marquez per la sua Spagna è troppo forte: il campione della Honda non resiste, prima della conferenza stampa ad Assen la sbirciatina agli ottavi dei Mondiali di Russia è d’obbligo Marc Marquez ritrova la vittoria: dopo i due successi consecutivi di Jorge Lorenzo, lo spagnolo della Honda torna sul gradino più alto del podio e lo fa ad Assen, al termine di una gara spettacolare, con una battaglia costante, dal ...

Migranti : dopo la Francia - anche la Spagna schiaffeggia l’Italia : ‘Egoisti e antieuropei’ : Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez si è allineato al “collega” francese Emmanuel Macron secondo il cui giudizio non è in atto alcuna emergenza migratoria [VIDEO] e ha criticato l’Italia per la nuova linea politica assunta dal governo sulla questione profughi. Secondo Sanchez, il nostro Paese si sta dimostrando “egoista e antieuropeo”. Sanchez: “In Italia egoismo nazionale, ma la Ue non ha fornito abbastanza solidarieta'” Le dichiarazioni ...

LIVE Ginnastica - Giochi del Mediterraneo in DIRETTA : Italia in testa dopo 3 attrezzi! Sorpasso sulla Spagna - caccia all'oro : OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018, seconda parte del turno di qualificazione per la Ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non ...

Calcio - Giochi del Mediterraneo 2018 : la prima giornata si chiude con le vittorie di Spagna e Francia dopo il pareggio dell’Italia : La prima giornata dei Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona è stata caratterizzata dai primi incontri del torneo di Calcio a cui partecipano dieci nazionali under 18 del Mare Nostrum. Oggi si sono giocate le prime partite dei 3 gironi: Italia-Marocco, Francia-Turchia e Algeria-Spagna. Partiamo dalla partita che ci coinvolge maggiormente, nella quale gli azzurrini guidati dal CT Daniele Franceschini hanno pareggiato 2 a 2 contro i campioni in ...