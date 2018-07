Slovenia | salvato lo speleologo triestino ferito in una grotta

Slovenia - salvato speleologo italiano bloccato in una grotta - : L'uomo era rimasto intrappolato a 100 metri di profondità il 7 luglio, nell'area di Orlek. È stato recuperato durante la notte, dal soccorso speleologico sloveno. Ha riportato un probabile trauma all'...

Slovenia : salvato speleologo triestino bloccato in una grotta a 100 metri di profondità : Tratto in salvo lo speleologo triestino rimasto bloccato ieri in una grotta a Orlek (Slovenia) a circa 100 metri di profondità: è stato estratto intorno alle 3 di notte, in buone condizioni di salute. Il Cnsas Fvg precisa che l’uomo ha riportato probabilmente un trauma all’anca e la frattura di un femore. Le operazioni di soccorso sono state condotte dal soccorso speleologico sloveno. Il 57enne si era calato nella grotta insieme con ...