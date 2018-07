Slogan anti-russo | Vida sotto indagine da parte della Fifa

Decreto dignità - Gelmini (FI) : “Oscurantista e anti-impresa. Ci sono tanti Slogan ma nessun fatto concreto” : “E’ un Decreto completamente sbagliato, improntato ad una logica oscurantista e anti-impresa, che rischia di bruciare migliaia di posti di lavoro e che va profondamente cambiato in Parlamento. Forza Italia sarà in prima linea dalla parte delle imprese, ma anche dei lavoratori per stravolgere questo provvedimento. E’ un Decreto che persegue l’obiettivo di trasformare i precari in disoccupati” così Mariastella ...

Migranti e rom - questa politica fatta di Slogan ha cancellato i fatti : Sento di vivere in tempi così aspri che è persino difficile raccogliere le forze per reagire alla marea di indifferenza, di odio e di rancore che contro tutti i dati della realtà ci sta sommergendo. I crimini diminuiscono, anche quelli minori? Cresce la “percezione dell’insicurezza” e bisogna armarsi. Gli immigrati diminuiscono in maniera rilevante? Cresce l’odio contro gli invasori che portano via tutto agli italiani e vanno respinti impedendo ...

Migranti - nella comunità che ospita i minori non accompagnati : “Hanno subito violenze di ogni tipo. Sono persone non Slogan” : Tra i Migranti sbarcati a Reggio Calabria la settimana scorsa con la nave Sea-Watch c’è anche un bambino nigeriano di 11 anni che ha visto i suoi genitori uccisi in Libia poco prima di salire sul barcone che lo ha portato al largo delle coste libiche, dove poi è stato salvato dall’ong. Adesso è ospite della Casa dell’Annunziata gestita dalla comunità Papa Giovanni XXIII e si trova assieme ad altri minori non accompagnati che, negli anni, Sono ...