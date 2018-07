Simona Ventura | “La morte ci ha dato uno schiaffo”

tvzap.kataweb

: Lite fuori dalla discoteca, nove coltellate al figlio 19enne di Simona Ventura e Stefano Bettarini… - LaStampa : Lite fuori dalla discoteca, nove coltellate al figlio 19enne di Simona Ventura e Stefano Bettarini… - HuffPostItalia : Il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini accoltellato fuori dalla discoteca: è in grave condizioni - SirDistruggere : Ricordate questo post di ieri sera sul 'caso' analfabeti funzionali vs figlio di Simona Ventura? Bene, Facebook mi… -

(Di domenica 8 luglio 2018) ” Ne ho sempre avuto la consapevolezza, mai la certezza, ma credo che nella vita esista un punto di svolta… Un momento in cui capisci che un ponte è rotto, una strada è senza uscita e ti trovi davanti a un muro. Io quel punto l’ho raggiunto la mattina del 1 luglio mentre ero in viaggio. È vero: queste sono telefonate che una mamma non vorrebbe e non dovrebbe mai ricevere!”. Una settimana dopo il terribile episodio di violenza che ha visto vittima suo figlio Niccolò Bettarini fuori da una discoteca di Milano,si sfoga e racconta i suoi sentimenti. Niccolò aveva postato venerdì il suo racconto della disav, sempre su Instagram, ringraziando la famiglia e gli amici «che mi hanno salvato la vita», frapponendosi tra lui e i suoi aggressori. Il ragazzo è stato operato alla mano lunedì mattina e mercoledì pomeriggio è stato dimesso ...