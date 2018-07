ilfattoquotidiano

: Sicurezza: sagre e feste annullate nei paesi: rispettare le norme costa ancora troppo. Appello dei sindaci a Salvin… - Cascavel47 : Sicurezza: sagre e feste annullate nei paesi: rispettare le norme costa ancora troppo. Appello dei sindaci a Salvin… - gaetanovetri1 : @fattoquotidiano il nuovo business la sicurezza delle sagre - mbwManzoni : Da ' Il Fatto Quotidiano' -

(Di domenica 8 luglio 2018) A Piatto, 557 abitanti in provincia di Biella, la tradizionale festa del paese è saltata. A Inverno, in provincia di Pavia, la storica sagra della Madonna del Carmelo in programma a luglio quest’anno farà a meno di sbandieratori e majorettes. E nel Veneto la tradizionale kermesse “Lanterne a Serravalle”, per aggirare la normativa, non si farà più in piazza ma nei locali. La ragione è per tutti la stessa: la circolare Gabrielli sullesullain vigore da maggio 2017, nonostante le revisioni apportate la scorsa estate, restano un ostacolo per i Comuni, soprattutto per i più piccoli che per ottemperare a tutte le richieste del ministero dell’Interno, devono spendere troppi soldi anche solo per la burocrazia. E, spiega il presidente dell’Anci Antonio Decaro, la successiva direttiva Morcone, che pure allarga le maglie dellasui piccoli eventi, non basta. Così ...