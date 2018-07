Si riaffaccia all’aggiornamento il Samsung Galaxy S8 Wind | XXU2CRED in corso

optimaitalia

(Di domenica 8 luglio 2018) Siall'aggiornamento anche ilS8, che mancava dalle scene italiane da un bel po' di tempo. Non è mai troppo tardi per accaparrarsi un firmware ben ottimizzato: questo sembra essere diventato il credo del gestore arancione, che preferisce dispensare pacchetti dalla tenuta forte ed impiegarsi un po' in più, piuttosto che offrirne di poco raccomandabili pur di rilasciarli al prima possibile.Questa volta il pacchetto porta la sigla G950F, e contiene la patch di sicurezza aggiornata al 1 maggio, con date build risalente al giorno 17 dello stesso mese, CSC G950FWIN2CRED (a denotare proprio il riferimento alS8), e changelist 13569719. Se non avete ancora ricevuto la notifica di upgrade, sarà questione di giorni prima che sopraggiunga, quindi fareste meglio a tenervi ben preparati.In primo luogo, attenzione a scaricare il tutto ...