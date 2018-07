Si è scoperto che la famiglia di Anna Frank provò a scappare negli Stati Uniti

Hope Jahren - che ha scoperto i segreti delle piante : Siamo sempre lì: la sua storia stupisce perché è una donna. Se fosse stato un uomo non sarebbe stato strano, non avrebbe colpito il fatto che passasse le sue giornate in laboratorio facendo esperimenti scientifici fino a notte fonda e che si perdesse in viaggi avventurosi. «In quanto scienziata donna, vengo ancora vista come qualcosa di insolito, ma dentro di me non sono mai stata nient’altro». Ma purtroppo c’è un preconcetto così fondato ...

“Naike Rivelli ha scoperto che suo padre non è quello che pensava. Ornella Muti non ha saputo dirle chi è” : la rivelazione di Paola Perego : “Naike Rivelli ha scoperto da poco, grazie a un esame del Dna fatto prima in Spagna e poi ripetuto in Italia, che l’uomo che ha sempre chiamato papà non è suo padre” ha dichiarato Paola Perego in un’intervista al Messaggero. La conduttrice brianzola torna in tv, ormai rilanciata mediaticamente dopo la parentesi Parliamone Sabato, e lo fa con uno scoop non da poco. Sarà alla guida per sei settimane di “Non ...