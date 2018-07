Serie A Atalanta | battuto 7-0 il Valseriana in amichevole

Serie A Atalanta - Masiello : «Voglia di tornare ad essere competitivi» : BERGAMO - "L'entusiasmo c'è. Abbiamo voglia di tornare ad essere competitivi rimettendoci in cammino per partire bene e raccogliere qualche soddisfazione" . Andrea Masiello direttamente dal ritido di ...

Ritiri Serie A/ Fiorentina al lavoro - Atalanta ed Empoli cominciano oggi : Ritiri Serie A: Fiorentina al lavoro verso i preliminari, Atalanta ed Empoli cominciano oggi. I primi impegni delle squadre del massimo campionato e le amichevoli(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 10:59:00 GMT)

Serie A Atalanta - presentate le nuove divise : BERGAMO - Nerazzurra classica la prima. Quella da trasferta, bianca con banda orizzontale azzurra e nera recante nel mezzo l'effigie della ninfa cerchiata d'oro sul petto sopra lo sponsor RadiciGroup. ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpacci di Juve ed Inter - scatti di Parma - Samp e Atalanta : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Sono ore caldissime in casa Parma, ansia dopo i deferimenti in relazione all’ultima gara del campionato di Serie B contro lo Spezia e riguardanti i messaggi inviati dai calciatori del Parma agli avversari, il club rischia anche la retrocessione. Nel frattempo il club si muove sul mercato, nelle ultime scatto per il centrocampo. Secondo ‘Gianluca Di Marzio’ nelle ultime ore sul ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpi di scena Juve e Atalanta - grande innesto Roma - si muove il Milan : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Dopo la grande stagione disputata, l’Atalanta inizia a prepare il prossimo campionato con l’obiettivo di costruire una squadra ancora più forte ed in grado di lottare per importanti traguardi. In particolar modo la dirigenza si sta muovendo intensamente nelle ultime ore sul mercato, mossa a sorpresa. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ inserimento per il centrocampista della ...

Serie A : Atalanta in ritiro dal 4 luglio : Comincerà ufficialmente mercoledì 4 luglio la stagione dell’Atalanta. La società nerazzurra ha comunicato che in quella data si terranno il raduno al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia dei giocatori convocati alle 18 e 30, il tradizionale saluto ai tifosi allo stadio di Bergamo alle 21 e a seguire la partenza per il ritiro in Valseriana. Come sempre, la squadra si allenerà al Centro Sportivo Marinoni di Rovetta soggiornando in albergo ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Napoli - Juve e Milan scatenate - sprint di Parma - Atalanta - Torino e Cagliari : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Il Napoli fa sul serio in vista della prossima stagione, in arrivo nuovi super colpi per il tecnico Carlo Ancelotti.Importanti annunci da parte del presidente De Laurentiis, ecco l’intervista al Corriere dello Sport: “Due portieri, un esterno basso che sappia difendere, se vanno via Jorghinho e Hamsik anche due centrocampisti. Abbiamo già preso Verdi: vedrete, da noi Simone sarà più ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpi Napoli ed Inter - super mosse di Samp - Bologna e Atalanta : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – L’Atalanta al lavoro per la prossima stagione, la dirigenza è attivissima sul mercato con l’intenzione di costruire una squadra ancora più forte da consegnare al tecnico Gasperini e provare ad essere competitiva in tutte le competizioni. Nel frattempo arriva una mossa importante per l’attacco, è fatta per Marco Tumminello della Roma, nella scorsa stagione in prestito al Crotone. ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Inter e Juve scatenate - super mossa della Lazio - scatti di Genoa - Cagliari e Atalanta : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Inter letteralmente scatenato in questa prima parte di mercato, già chiuse le trattative per De Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez, in arrivo anche altri importanti colpi in grado di portare la squadra di Spalletti al livello anche di Juventus e Napoli. L’Inter ha deciso di puntare tutto su Federico Chiesa, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ pronta un’operazione di 70 ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : il sogno del Napoli - sorprese di Atalanta - Sampdoria ed Inter - colpi Parma : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Il Napoli è alla ricerca di un attaccante di razza, di una vera e propria prima punta. Suggestiva l’idea venuta in mente a De Laurentiis ed Ancelotti: riportare a “casa” Edison Cavani, in uscita ormai dal PSG. Non esiste ancora una vera e propria trattativa tra le società: sta di fatto che il calciatore gradirebbe tornare in Italia ed al Napoli in particolare, visto le straordinarie ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : le super richieste di Spalletti all’Inter - mosse di Napoli - Genoa ed Atalanta : Calciomercato Serie A – Calciomercato in Serie A caldissimo, ecco tutte le trattative. La Juventus continua la ricerca a calciatori per il reparto offensivo da regalare al tecnico Massimiliano Allegri, nelle ultime ore importante assalto per Federico Chiesa. L’ultima voce di Calciomercato che arriva dalla Gazzetta dello sport, parla di un’offerta davvero super che la Juventus avrebbe presentato alla Fiorentina per il gioiellino viola: 50 ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpacci di Napoli - Juventus ed Inter - mosse di Bologna - Genoa - Atalanta - Torino e Cagliari : Calciomercato Serie A, le trattative del giorno – La Juventus scatenata in vista della prossima stagione, il club bianconero sta lavorando intensamente sul mercato per regalare una squadra ancora più competitiva al tecnico Massimiliano Allegri. Assalto incredibile nei confronti del calciatore della Lazio Milinkovic-Savic, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ offerta da 80 milioni di euro ai biancocelesti che però hanno al ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Serie A - incredibile valzer di portieri : le ultime su Atalanta - Parma - Sampdoria - Genoa e Bologna : Calciomercato Serie A – Il Calciomercato di Serie A è solo all’inizio ma già sta regalando grosse emozioni, in particolar modo importante valzer di portieri, ecco il punto di CalcioWeb. Partiamo dall’Atalanta, la prima notizia è che la Fiorentina ha deciso di non riscattare Sportiello, la seconda è che l’Atalanta vuole riscattare Gollini, a questo punto sembra molto probabile l’addio di Berisha ma anche Sportiello ...