Scuola | docenti e lavoro | lo studio Santonicola risponde alle domande

RIFORMA PENSIONI 2018/ Docenti Scuola attendono la Quota 100 : polemiche su ritardi Inps (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 8 luglio. Quota 100 e Quota 41 promosse dalla Federazione sindacati indipendenti. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 11:22:00 GMT)

Scuola - Anief : i docenti italiani lavorano di più e guadagnano meno : I docenti italiani sono sottopagati rispetto ai loro colleghi dell’Unione Europea. Oltre al danno però arriva anche la beffa poiché le ore di lezione settimanali sono maggiori rispetto alla media Ue. Queste le considerazioni allarmanti lanciate dall’Anief (Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori). Andiamo a scoprire i numeri nel dettaglio. Le ore lavorative e gli stipendi […] L'articolo Scuola, Anief: i docenti italiani ...

Scuola - assegnazioni provvisorie e sostegno : ‘Posti liberi a docenti abilitati e specializzati’ : Si torna a parlare di sostegno e dei quarantamila insegnanti che segue da vicino gli alunni disabili. Il sindacato Anief sottolinea come quest’anno, secondo l’accordo riguardante le assegnazioni provvisorie, molti dei posti liberi potrebbero essere assegnati anche a docenti non specializzati, a condizione che abbiano prestato servizio per almeno un anno su posti di sostegno, anche in qualità […] L'articolo Scuola, assegnazioni ...

Scuola : Donazzan - mancano docenti magistrali a due mesi da inizio anno scolastico : Venezia, 2 lug. (AdnKronos) – ‘mancano solo due mesi all’inizio dell’anno scolastico 2018/19: un anno scolastico che rischia di non partire a causa del disinteresse che le Istituzioni stanno dimostrando sul tema di docenti magistrali. Migliaia di ‘professionisti dell’educazione’, che già hanno avuto modo di dimostrare il loro valore sul campo, non sanno cosa aspettarsi per il loro futuro e per quello dei ...

Scuola : Donazzan - mancano docenti magistrali a due mesi da inizio anno scolastico : Venezia, 2 lug. (AdnKronos) - “mancano solo due mesi all’inizio dell’anno scolastico 2018/19: un anno scolastico che rischia di non partire a causa del disinteresse che le Istituzioni stanno dimostrando sul tema di docenti magistrali. Migliaia di ‘professionisti dell’educazione’, che già hanno avuto

Scuola - Bussetti : 'Dal 2019 concorsi su base regionale e vincolo triennale per i docenti' : Non tutta la riforma della Buona Scuola di Renzi è da buttare, si manterra' ciò che funziona e andra' cambiato ciò che andra' migliorato. Sono queste le parole del neoministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, nell'intervista riportata oggi sulle pagine del quotidiano Repubblica. Tra i vari argomenti, Bussetti ha spiegato le possibili novita' nelle assunzioni dei docenti tramite concorsi, dei concorsi previsti nel 2018 per la stabilizzazione dei ...

Scuola - figlia bocciata : la madre accusa i docenti e chiede l’accesso agli atti : Il noto quotidiano ‘Il Mattino‘ ha riportato la notizia relativa a una dura presa di posizione di una mamma nei confronti dei professori della figlia. Un’altra vicenda che mette nuovamente in primo piano il tormentato rapporto tra famiglie e docenti, all’interno del mondo della Scuola, all’insegna, spesso, delle accuse e delle ripicche. In questo caso è la bocciatura […] L'articolo Scuola, figlia bocciata: la ...

Supplenze Scuola 2019 - svolta graduatorie : precedenza ai docenti con 3 anni di servizio : Il superamento della chiamata diretta, punto centrale della Buona scuola di Matteo Renzi, altro non è che il primo passo verso il superamento della riforma di tre anni fa. Il nuovo ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti e il Presidente della VII Commissione Istruzione al Senato, l'Onorevole leghista Mario Pittoni, avrebbero messo nel mirino i meccanismi di reclutamento dei docenti e di assegnazione degli incarichi di supplenza. Nel dettaglio, ...

Il governo modifica la Buona Scuola : stop alla chiamata diretta dei docenti : Cade un pezzo della "Buona Scuola" renziana. Con l'accordo siglato fra ministero dell'Istruzione e i sindacati viene eliminata la chiamata diretta dei docenti da parte dei dirigenti scolastici. Si tornerà ad essere scelti sulla base dei punteggi delle graduatorie. Critici il Pd e l'associazione dei presidi.Continua a leggere

Scuola - addio alla chiamata diretta docenti : Bussetti oscurantista : Terzo: non esiste più, in nessun ambito dell'economia e della società, un mercato del lavoro fondato sulla "chiamata numerica". Perfino nella vetusta PA il personale dirigente , e gli insegnati nella ...

BUSSETTI ‘SMONTA’ LA BUONA Scuola/ Malpezzi (Pd) : “stop a chiamata diretta penalizza giovani docenti” : SCUOLA, abolita la "chiamata diretta" dei docenti: firma Miur-sindacati, il ministro BUSSETTI supera la BUONA SCUOLA del Governo Renzi. "Chi vince il concorso non cambi Regione"(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 10:01:00 GMT)

Scuola : via chiamata diretta docenti : 23.19 E' stato firmato tra Miur e i sindacati, l'accordo che prevede che il personale docente venga assegnato alla Scuola dall'Ufficio scolastico territoriale attraverso i titoli e il punteggio della mobilità. Dunque si prevede il passaggio dei docenti dall'ambito territoriale alla Scuola "disapplicando" la chiamata diretta prevista dalla 'Buona Scuola'.

Scuola - accordo Miur-sindacati : fine chiamata diretta docenti : Roma, 26 giu. , askanews, 'E' stato firmato oggi pomeriggio, tra le organizzazioni sindacali e il Miur, l'accordo fortemente voluto dalla UIL Scuola, che fissa i criteri per il passaggio su Scuola dei ...

Abolita la “chiamata diretta” dei docenti/ Firma Miur-sindacati - Bussetti supera la ’Buona Scuola’ di Renzi : Scuola, Abolita la "chiamata diretta" dei docenti: Firma Miur-sindacati, il ministro Bussetti supera la Buona Scuola del Governo Renzi. "Chi vince il concorso non cambi Regione"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 19:59:00 GMT)