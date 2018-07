Scuola | 33mila tra prof e Ata chiedono la pensione | procedure bloccate e cattedre a

ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 luglio 2018) Oltre 25mila docenti, più quasi 8mila tra bidelli, assistenti tecnici, amministrativi e circa 300 presidi,di andare in. E lava in tilt: in ballo, come scrive il Messaggero, c’è la copertura delleper il nuovo anno scolastico, messa a rischio dal combinato disposto del picco di richieste dovuto alla legge Fornero e della nuova procedura per la verifica dei requisiti in mano, per la prima volta, all’Inps. La conseguenza?essori che non sanno se potranno godersi lae altri che non sanno se potranno ottenere l’agognata cattedra di ruolo. Con un ulteriore problema: i docenti in attesa di una risposta positiva alla domanda di pensionamento dovranno riceverla entro il 31 agosto, ma non possono avere un incarico dal 1° settembre. I sindacati sono pronti alla protesta e la Cgil al quotidiano romano parla di un ritardo ...