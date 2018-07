Scoperte le ' impronte' di Amedeo Modigliani nella Femme Fatale esposta a Spoleto

Spazio : Scoperte “impronte lunari” sulle aurore polari di Giove : Uno studio a guida dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, pubblicato su Science, descrive un’eccezionale scoperta effettuata grazie alla sonda NASA Juno in orbita attorno a Giove. I dati raccolti dallo strumento JIRAM a bordo della sonda mostrano un’insolita “impronta” lasciata dalle lune gioviane sulle aurore polari. Come per quelle sulla Terra, anche quelle su Giove sono innescate dall’interazione del ...

Impronte di forma umana di 5 - 7 milioni di anni fa Scoperte a Creta Video : Che i primi uomini arrivassero dall’Africa e fossero l’evoluzione delle scimmie è una convinzione che sempre più scoperte scientifiche mettono in dubbio. Gli scienziati evoluzionisti rifiutano ancora qualunque tipo di accenno teorico sulla possibile origine dell’uomo anche in Europa. Eppure è recente l’ultima scoperta che confuterebbe l’idea per cui i primi uomini, derivanti dalle scimmie, siano nati in Africa. Le prove a cui la corrente di ...