Sbk – Rea imbattibile | sua anche Gara-2 a Misano

(Di domenica 8 luglio 2018) Nella Supersport straordinario successo del ravennate Federico Caricasulo. Supersport 300: Manuel Bastianelli la spunta allo sprint. Stock1000: vittoria di Markus Reiterberger Con lanumero 52, che poneWorld Circuit al terzo posto nel mondo per numero di gare disputate nel WorldSBK, il weekend 2018 si chiude in linea coi numeri dello scorso anno, 68.697 spettatori, nell’edizione voluta in concomitanza con la Notte Rosa. Un bilancio positivo, che ha aggiunto l’ingrediente motorsport al menu dello straordinario Capodanno dell’Estate, e al suo motto: Pink Your Life. Un appuntamento dal forte impatto mediatico, con tutte le gare in diretta sulle reti Mediaset e la SBK su Eurosport, con i network di mezzo mondo che trasmettono immagini delle gare. In sala stampa 180 giornalisti e fotografi accreditati, 55 stranieri da 11 Paesi. Oggi aWorld Circuit gradita visita ...