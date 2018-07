Sbarco di 106 migranti a Messina | Salvini | ' Porti chiusi anche a navi militari europee'

Messina - Sbarco di 106 migranti/ Ultime notizie - soccorsi da una nave militare irlandese al largo della Libia : Messina , sbarco di 106 migranti , utime notizie : soccorsi da una nave militare irlandese al largo della Libia . L'imbarcazione non ha avuto difficoltà ad ottenere l'ok per l'approdo(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 13:43:00 GMT)

Porti italiani chiusi anche alle navi militari europee - dopo lo Sbarco della nave irlandese con 106 migranti : Le navi militari di altri Paesi europei che salvano migranti non in zona Sar italiana e non coordinati dalla sala operativa di Roma e poi li sbarcano in Italia e' un'altra 'stortura' del sistema di ...