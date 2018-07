Sarà John Kelly il prossimo a lasciare l' amministrazione Trump?

The New Pope di Paolo Sorrentino : ci Sarà John Malkovich : Si chiamerà The new Pope, la nuova serie evento diretta da Paolo Sorrentino e prodotta da Sky e HBO: ecco anticipazioni e cast Dopo il grandissimo successo di The Young Pope con Jude Law, Paolo Sorrentino torna a trattare il tema del Vaticano nella nuova serie The new Pope. Una produzione internazionale con un cast stellare. Ecco tutte le anticipazioni e il cast della nuova serie evento di Sky. The New Pope 2018: anticipazioni Partiranno a ...

The New Pope - con Jude Law ci Sarà anche John Malkovich : The New Pope, il sequel di The Young Pope, inizia a prendere forma, ed assume non solo le sembianze di Jude Law, ma anche quelle di John Malkovich. L'attore, nominato due volte agli Oscar e già protagonista di film come "Le stagioni del cuore", "Il tè nel deserto" ed "Il gioco di Ripley" sarà infatti co-protagonista della seconda stagione della serie tv ideata e diretta da Paolo Sorrentino per Sky Atlantic.A comunicarlo Sky, che però si ...

John Malkovich Sarà Poirot nella miniserie BBC tratta da La Serie Infernale : Avete presente John Malkovich? Attore americano nato nell'Illinois ma dalle chiare origini croate, protagonista di un film ambientato nella sua testa, Essere John Malkovich? Immaginatelo ora con degli abiti anni '30 e dei memorabili baffi perchè presto sarà il nuovo Hercule Poirot per BBC One nella miniSerie in tre episodi The ABC Murders.La miniSerie, tratta ovviamente dal romanzo di Agatha Christie uscito in Italia con il titolo La ...

John Malkovich Sarà Hercule Poirot per Amazon : una miniserie per ‘The ABC Murders’ : L'annuncio del ritorno di Richard Gere alla tv dopo trent'anni non vi ha stupito? Forse lo farà scoprire che John Malovich sarà Hercule Poirot nell'adattamento Amazon di 'The ABC Murders'. Questa è sicuramente la notizia del giorno visto che John Malkovich sarà protagonista della mini serie pensata da Amazon e basata proprio sul romanzo 'I delitti ABC' di Agatha Christie del 1936. Il progetto, che sarà co-prodotto da Amazon e BBC, prenderà ...