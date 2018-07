San Vito Lo Capo | al via SiciliAmbiente Documentary Film Festival

Cosenza - approvato dalla Giunta il progetto definitivo per i lavori manutentivi allo stadio “San Vito-Gigi Marulla” suddivisi in quattro lotti : Cosenza – È stato deliberato oggi dalla Giunta presieduta dal sindaco Mario Occhiuto il progetto definitivo per gli interventi manutentivi con suddivisione in lotti dello stadio “San Vito-Gigi Marulla”. Il quadro economico della spesa è pari a un importo di euro 979.624,00 di cui euro 760.908,28 per lavori e oneri per la sicurezza, nonché euro 240.878,10 per somme a disposizione dell’Amministrazione comunale. La spesa complessiva di ...

Incidente a San Vito Lo Capo - macchina per la pasta le stritola un braccio : Una romena di 27 anni, impiegata in un un negozio di pasta fresca a San Vito Lo Capo, rischia di perdere il braccio, rimasto incastrato in una macchina per la lavorazione dell'impasto. Le pale si sono ...

Adriatica Ionica Race 2018/ Streaming video e diretta tv - orario e percorso (4^ tappa - San Vito Cadore-Grado) : diretta Adriatica Ionica Race 2018: info Streaming video e tv della 4^ tappa prevista oggi da San Vito di Cadore fino a Grado: la corsa dalle dolomiti torna al mare.(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 03:00:00 GMT)

Rubinetti a secco a Lanciano e a San Vito a causa degli interventi di riparazione : Niente acqua a causa dei lavori di riparazione urgenti a San Vito e a Lanciano oggi, giovedì 21 giugno. A San Vito Marina dalle 8.30 di questa mattina e fino alle ore serali è sospesa la fornitura ...

Il giorno di San Vito a Merine - benedizione degli animali e Santa Messa con l'arcivescovo. Poi tutti a La Corrida : Una giornata importante quella che si celebra in tante comunità del Salento. E' il giorno di san Vito , patrono o copatrono di tante cittadine del nostro territorio, strettamente legato alla ...

Lotta - Europei Under23 2018 : Ignazio Sanfilippo ai ripescaggi nella lotta greco-romana - eliminati Jacopo Sandron e Vito Abbrescia : Un solo italiano potrà giocarsi la medaglia nella lotta greco-romana a Istanbul (Turchia), dove sono in corso gli Europei Under23 2018 di lotta. Ignazio Sanfilippo ha avuto accesso ai ripescaggi per il bronzo nella categoria -67 kg, in seguito alla sconfitta al primo turno contro il russo Alen Mirzoian, che ha prevalso 10-0 contro l’azzurro ma è approdato in finale, regalando in tal modo una chance allo stesso Sanfilippo, che oggi dovrà ...

SanVitoinfesta 2.0 : tanti gli appuntamenti con teatro - danza e divertimento : LUCCA Saranno gli spettacoli dei bambini della elementare Donatelli ad aprire lunedì prossimo , 4 giugno, alle 20.30 sul piazzale della scuola SanVitoinfesta 2.0, un ricco programma che si svolgerà nel quartiere nel ...

Bari - il patriarca Kirill declina l’invito di Papa Francesco nella città di San Nicola : salta l’incontro tra i due leader religiosi : Fumata nera per il secondo incontro tra Papa Francesco e il patriarca ortodosso russo Kirill. Non sarà Bari il luogo del nuovo abbraccio tra i due leader religiosi dopo lo storico faccia a faccia avvenuto a Cuba nel 2016. Ad annunciarlo ufficialmente, il giorno dopo aver incontrato Bergoglio in Vaticano, è stato il metropolita Hilarion, capo del dipartimento per le relazioni esterne del patriarcato di Mosca, che ha assicurato la sua presenza nel ...

San Vito al Tagliamento... in fiore : Il Parco di Palazzo Rota, si trasformerà quest'anno in un palcoscenico perfetto per ascoltare musica e godersi gli spettacoli. Il primo appuntamento sonoro al parco Rota, sarà venerdì 25 maggio alle ...

Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche : in Sardegna alla scoperta del Villaggio Minerario disabitato di San Vito : “Nella Sardegna sud-orientale e precisamente in una zona del Sarrabus (nome derivante dall’antica Sarcopos) a pochi km dalle bellissime spiagge granitiche della costa tirrenica, c’è un antico Villaggio Minerario e lo vedremo. Si tratta del Villaggio Minerario di San Vito, paesino di 3800 abitanti dove l’attuale economia è ancora concentrata sulla pastorizia, l’agricoltura, con agrumeti, oliveti vigneti, l’agriturismo, ...

Giro d'Italia 2018 : la 14tappa San Vito al Tagliamento-Zoncolan LIVE : Oggi va in scena una delle tappe-verità del 101° Giro d'Italia di ciclismo, con il severissimo esame finale del Monte Zoncolan, dove la corsa rosa si può vincere o perdere e dove non si potrà bluffare. La 14^ frazione, da San Vito al Tagliamento (Pordenone) allo Zoncolan (Udine), lunga 186 km, scatterà alle 11,55 dalla Provinciale 1 San Giovanni, dopo il ritrovo di partenza dei corridori in piazzale Municipio. L'arrivo è previsto in cima al ...

LIVE Giro d’Italia 2018 - San Vito al Tagliamento-Zoncolan in DIRETTA : come seguirla in tv e in tempo reale. Il programma e i comuni attraversati : Oggi (sabato 19 maggio) sarà il giorno della verità? Quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2018, 186 km da San Vito al Tagliamento al Monte Zoncolan. La frazione tanto attesa è finalmente giunta. I corridori sono pronti a sfidare con coraggio e determinazione la salita più dura d’Europa che farà da palcoscenico per una spettacolare battaglia tra i big per cercare di conquistare la Maglia Rosa. La corsa entrerà nel vivo negli ultimi 50 km ...