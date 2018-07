San Benedetto | movida violenta | ragazzo e ragazza presi a coltellate

San Benedetto del Tronto (AP) : 55enne colto da malore muore mentre fa il bagno in mare : Un uomo è morto questa mattina a San Benedetto del Tronto, probabilmente a causa di un malore, mentre faceva il bagno al mare. Dopo i primi soccorsi da parte del 118, è stato chiesto l’intervento dell’eliambulanza, il cui personale, all’arrivo, non ha potuto far altro che costatare il decesso. L'articolo San Benedetto del Tronto (AP): 55enne colto da malore muore mentre fa il bagno in mare sembra essere il primo su Meteo Web.