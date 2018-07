Sampdoria chiama Roma | ritorno di fiamma per Defrel

ilsecoloxix

: Il Secolo XIX: 'Samp chiama #Roma: ritorno di fiamma per Defrel' | TUTTOmercatoWEB - SampdoriaAddict : Il Secolo XIX: 'Samp chiama #Roma: ritorno di fiamma per Defrel' | TUTTOmercatoWEB - SampdoriaAddict : La #SerieB chiama Ivan: Cittadella e #Crotone se lo contendono | Sampnews24 - IlMontanari : @NandoPiscopo1 @1995Gabriele @TorinoFC_1906 @sampdoria sono stato uno dei più critici con #Ferrero che ha preso il… -

(Di domenica 8 luglio 2018) Ognuno si comporta come crede, io però vengo da un altro mondo'., insomma, è in cima ai papabili. Notizie intanto contraddittorie dal Brasile per Jandrei , il portiere di 25 anni che la ...