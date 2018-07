: #Salvini:no a giudici che fanno politica - CyberNewsH24 : #Salvini:no a giudici che fanno politica - Maxfogli : @matteosalvinimi Buonasera Salvini. Complimenti per il suo lavoro. Senta, visto che domani va da Mattarella.... Tr… - TelevideoRai101 : Salvini:no a giudici che fanno politica -

"Io non ce l'ho con la magistratura" ma "se qualcuno usa la toga e lo stipendio pubblico per farequesto a me non va bene. Perché la giustizia è una cosa troppo seria per usarla per fini politici". Così il ministro dell'Interno,, intervenendo alla festa della Lega ad Adro, nel Bresciano. E in vista dell'incontro di domani con Mattarella: gli dirò "quello che stiamo facendo ma soprattutto che l'Italia è una Repubblica democratica e che gli unici che decidono sono gli italiani con il loro voto".(Di domenica 8 luglio 2018)