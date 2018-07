Salvini vuole spezzare l' assedio e minaccia di fare saltare tutto

Matteo Salvini - la vendetta contro il Pd. Augusto Minzolini : 'Come li vuole punire in Parlamento' : La sentenza sui soldi della Lega è stato un brutto colpo per Matteo Salvini , e forse non è un caso che, fatto rarissimo, mercoledì il segretario e vicepremier non abbia rilasciato alcuna ...

'Così Silvio vuole 'abbattere' Salvini'. Notizia pesante per Matteo : 'Tutto deciso' : Torna la 'voglia di centro' in casa Forza Italia. Silvio Berlusconi, a dir la verità, non ha mai smesso di guardare a quella parte di elettorato moderato alternativo al cosiddetto fronte sovranista ...

Umberto Bossi contro Matteo Salvini : “Pontida un successo? Per forza - se ci porti anche l’Africa. Ho visto solo gente che vuole farsi mantenere” : Umberto Bossi di nuovo contro Matteo Salvini, Questa volta il vecchio Senatur critica l'apertura indiscriminata della Lega ai meridionali e si scaglia contro il successo di Pontida: "Salvini ha fatto il pienone a Pontida? E come no, se ci porti anche l'Africa. Ma non è una gara a chi porta più gente. Dalla Lega ci si aspettano risposte chiare ai problemi. Io ho visto solo un sacco di gente interessata a essere mantenuta".Continua a leggere

Bossi asfalta Salvini : "A Pontida gente del Sud che vuole esser mantenuta" : Non è certo più un segreto che tra Bossi e Salvini non corra buon sangue. A Pontida Matteo Salvini ha fatto il pienone. "E come no. Se ci...

Rai - niente accordo tra M5s e Lega/ Battaglia sul Tg1 : Di Maio punta al Dg - Salvini vuole anche il Tg2 : Rai, niente accordo tra M5s e Lega: fumata nera del Governo. E' Battaglia sul Tg 1: Luigi Di Maio punta al dg, Matteo Salvini vuole anche il Tg2, le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 08:57:00 GMT)

Novità pensioni 2019 : Salvini vuole Quota 100 - la riforma dovrebbe partire a fine 2018 : Smonteremo la riforma Fornero pezzo per pezzo ormai è un ritornello quotidiano. Matteo Salvini - rispondendo ai moniti della BCE - continua dunque sulla sua strada, quella che vede Quota 100 da avviare gia' nel 2019. La riforma è una priorita' e l’Europa deve farsene una ragione: questo in sintesi ciò che Salvini ha ancora una volta dichiarato nelle ultime ore come riportato anche dal quotidiano “Il Giornale”. Quota 100 dovrebbe essere la misura ...

Salvini vuole vincere o stravincere? Meglio la prima : ... dall'altro aveva ricevuto una doccia fredda dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria, secondo il quale solo con il contrasto all'illegalità sarà possibile recuperare risorse per abbassare la ...

Ministro Salvini - vuole perizie e foto delle retoriche torture nei campi libici? : Caro Ministro Salvini,Non voglio insultarla, anche se, obiettivamente, lei adopera insulti più feroci e non il pensiero argomentato che mi accingo a rivolgerle. Sono un avvocato cassazionista, quindi con una certa esperienza alle spalle e mi occupo da 15 anni di diritto dell'immigrazione. Sono anche padre di due figli meticci e marito di una splendida donna di origine senegalese.Ai miei bambini cerco di spiegare che tutti i bambini sono ...

Matteo Salvini : 'Lifeline fuorilegge. Dopo l'attracco - accertamenti'. Vuole sequestrare la Ong : Ufficiale: la Ong Lifeline attraccherà a Malta , dove sbarcheranno i migranti per essere poi ridistribuiti tra otto Paesi della Ue. Passa, in sintesi, la linea di Giuseppe Conte ed Emmanuel Macron , ...

L’eurodeputata Schlein : “La proposta di Conte? Nulla di rivoluzionario. Salvini vuole spaccare l’Europa” : L'europarlamentare Schlein (relatrice per il gruppo dei Socialisti e democratici al Parlamento europeo per la riforma del sistema di Dublino) commenta le azioni del governo italiano: "Conte? Nessuna proposta rivoluzionaria. Tutto quello che ha scritto è già nella proposta di riforma che è stata votata da 2/3 del Parlamento Europeo. Salvini? Il suo vero obiettivo è spaccare l'Unione".Continua a leggere

Migranti - Matteo Salvini vuole gli hotspot in Libia ma il governo Serraj dice no : “Contro la nostra legge” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha incontrato il suo omologo libico e il presidente Fayez Serraj e ha dichiarato che "l'Italia intende svolgere un ruolo di primo piano nell'arena politica per promuovere la riconciliazione e la stabilità libica. Questo avverrà grazie all'esperienza dell'Italia e alla sua presenza nel Paese con la sua ambasciata ma anche grazie all'equidistanza dalle parti in gioco".Continua a leggere

Furio Colombo choc : “Salvini come Eichmann”/ “Vuole far soffrire i migranti” : Ministro replica “mi fai schifo” : Matteo Salvini, "Furio Colombo mi fai schifo, ma non ti vergogni?": il giornalista sul Fatto Quotidiano aveva paragonato il Ministro ad Adolf Eichmann, "vuoi far soffire i migranti"(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 18:28:00 GMT)

Matteo Salvini vuole multare chi compra dai venditori ambulanti in spiaggia : Il Viminale è al lavoro sul piano "spiagge sicure", un pacchetto di misure che mira a sanzionare non solo chi acquista beni e servizi dai venditori che non abbiano regolare licenza, ma anche chi affitta loro gli alloggi.Continua a leggere

Salvini vuole multare chi acquista dagli ambulanti sulle spiagge : Multe a chi acquista dai venditori ambulanti capi falsi, ma anche chi paga per ottenere un massaggio o un tatuaggio praticati sulla spiaggia. E' quanto prevede la direttiva del ministero dell'interno "spiagge sicure" destinata alla varie prefetture che "sarà pronta a fine mese e lo staff del Viminale sta definendo le linee guide volute dal ministro dell'interno e vicepremier" Matteo Salvini. Lo scrive il quotidiano La Stampa.