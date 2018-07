Salvini | stop a navi internazionali

Migranti : in 106 a Messina accolti da magliette rosse. Salvini : 'Chiederò stop navi internazionali' : Centinaia di persone con le magliette rosse, che aderivano all'iniziativa promossa ieri da Libera, Anpi, Arci e Legambiente a favore dell'accoglienza Migranti, hanno accolto ieri sera a Messina la ...

Migranti : Salvini - a Innsbruck chiederò stop alle navi delle missioni internazionali : "Dopo aver fermato le navi delle Ong, giovedì porterò al tavolo europeo di Innsbruck la richiesta italiana di bloccare l'arrivo nei porti italiani delle navi delle missioni internazionali attualmente presenti nel Mediterraneo. Purtroppo i governi italiani degli ultimi 5 anni avevano sottoscritto accordi (in cambio di cosa?) perchè tutte queste navi scaricassero gli immigrati in Italia, col nostro ...

Stop ai "vu cumprà" e controlli : ecco le spiagge sicure di Salvini : Il ministero degli Interni ha dato il via al piano "spiagge sicure". Matteo Salvini ha illustrato questa mattina i punti della nuova circolare che dà indicazioni per la sicurezza per l'estate 2018. La direttiva andrà a toccare da vicino la vita quotidiana degli italiani in vacanza con nuove misure per dare più sicurezza sulle spiagge e nelle località turistiche: "Non bastano infatti "gli appelli a non comprare il falso, a non farsi massaggiare ...

Migranti : stretta di Salvini su asilo - stop a chi non ha diritto : "Con una circolare a prefetti e presidenti delle Commissioni per il riconoscimento della protezione internazionale, ho personalmente richiesto velocità e attenzione nel dare accoglienza a chi scappa veramente dalla guerra ma anche nel bloccare tutti coloro che non ne hanno diritto". Lo scrive su twitter il ministro dell'Interno Matteo Salvini. “Donne incinte, bambini e rifugiati restano in Italia - ...

Migranti - Salvini scrive ai prefetti : "Stop a richieste di asilo per chi non ne ha diritto" : Il capo del Viminale in una lettera indirizzata a prefetti ha chiesto un giro di vite sulla concessione dell'asilo. Tra gli altri obiettivi canche una velocizzazione nell'esame delle istanze e una stretta sulla concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

L’ordine di Salvini : stop ai permessi umanitari “facili” - protezione solo per “seri motivi” : La circolare del ministro Salvini a prefetti e commissioni territoriali per il diritto all'asilo: stop alla concessione di protezione umanitaria se non per "seri motivi" e valutazioni più stringenti e veloci per le richieste di asilo politico. Con questa mossa, il Viminale vuole arrivare a una rapida riduzione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari.Continua a leggere

Decreto dignità - Salvini 'L Aula lo renderà più efficiente'. Stop di Di Maio. Ed è scontro anche su Boeri : servono più immigrati per fare lavori che gli italiani non vogliono più fare..." Presidente #Inps continua a fare politica, ignorando la voglia di lavorare di tantissimi italiani. Vive su Marte? - ...

Decreto dignità - Salvini 'Buon inizio - ma l Aula lo renderà più efficiente'. Stop di Di Maio 'No a modifiche che annacquano' : ... dichiara a margine del convegno: 'll Parlamento è sovrano, se le modifiche vanno nell'ottica del miglioramento troveranno nel Movimento 5 Stelle una forza politica disponibile al dialogo. Se invece ...