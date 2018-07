Salvini | “Porti chiusi anche alle navi delle missioni internazionali” La Difesa | “Non ha

Migranti - nave irlandese a Messina : 106 sbarcati. Toninelli : “Ce lo impone folle accordo Sophia”. Salvini : “Porti chiusi” : La nave militare irlandese Samuel Beckett con a bordo 106 Migranti è approdata sabato sera nel molo Norimberga del porto di Messina. Ad aspettarla centinaia di persone con le magliette rosse, che aderivano all’iniziativa promossa da Libera, Anpi, Arci e Legambiente a favore dell’accoglienza. Non un’imbarcazione ong, ma un pattugliatore irlandese che fa parte di Eunavformed, nota come operazione Sophia, che coinvolge le navi militari ...

Salvini dopo lo sbarco di 106 migranti a Messina : “Porti chiusi anche alle navi delle missioni internazionali” : Nonostante i rimpatri della Guardia costiera libica, i porti italiani “chiusi”, le ong ridotte all’impotenza, dalla Libia i migranti continuano a partire, soprattutto nei fine settimana. L’arrivo del pattugliatore irlandese Samuel Beckett, ieri sera nel porto di Messina, con a bordo 106 persone, quasi tutte del Sud Sudan, ne è una prova. I migranti...

FICO CONTRO DI MAIO-Salvini/ Migranti - Meloni attacca “vai dai terremotati” : Lega - “porti restano chiusi” : FICO CONTRO Salvini: “Migranti? Non chiuderei porti”. Dal Pd gli applausi del segretario reggente Martina: “Parole giuste, ora governo rifletta”. Le ultime notizie sul botta e risposta(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 15:32:00 GMT)

Cento migranti dispersi dopo un naufragio in Libia. Tra le vittime 3 bambini. Salvini : “Porti chiusi alle Ong anche per i rifornimenti” : Ci sono anche tre bambini fra le vittime del naufragio del gommone a est di Tripoli dove ci sono almeno 100 dispersi. Lo riferisce il sito Alwasat precisando che il gommone è affondato a sei chilometri dalla costa e i naufraghi messi in salvo sono 16. «Sono stati ripescati i corpi di tre bambini», scrive il sito riferendo che sul gommone c’erano qu...

La Libia : 100 migranti dispersi dopo un naufragio. Salvini : “Porti chiusi alle Ong anche per i rifornimenti” : Il portavoce della Marina libica, Ayob Amr Ghasem, ha confermato che «circa 100» migranti sono «dati per dispersi» nel naufragio di un «gommone» avvenuto «ad est di Tripoli». Il portavoce, contattato per telefono dall’Ansa, ha confermato inoltre che c’è stato «il salvataggio di 14 migranti illegali». Ghasem ha avvertito che si tratta di «informaz...

Sondaggi - non solo i “porti chiusi” : la linea Salvini in Europa piace a due elettori su tre - plebiscito nel centrodestra e M5s : Chiudere i porti per fermare gli sbarchi e fare la voce grossa in Europa. Matteo Salvini da ministro dell’Interno ha portato la questione migranti al centro del dibattito polito e la sua gestione dal caso Aquarius ha convinto più della metà degli italiani. Il Sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera conferma la tendenza già registrata dagli ultimi dati Swg: al 59% degli elettori piace la linea politica del ministro ...