Salvini | ' Porti chiusi anche a navi militari europee' Ma la Difesa | ' La competenza non è

Salvini vuole chiudere i porti alle navi internazionali. La Difesa lo frena : 21.00 - A tentare di mettere un freno a Matteo Salvini , dove possibile, è intervenuta oggi la Ministra della Difesa Elisabetta Trenta, che ha ricordato al Ministro dell'Interno come le missioni internazionali nel Mediterraneo vanno al di là delle competenze del leader della Lega, pronto a fare dichiarazioni spesso senza aver prima effettuato le dovute verifiche.Un affondo su più punti. Non soltanto sui ministeri di competenza, ma anche sulle ...

