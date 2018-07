Salvini | Luigi Bisignani | ' Matteo pronto a offrire a Berlusconi una carica istituzionale'

Luigi Di Maio sta con Salvini. Sui giudici si schiera con l'alleato : "Superare le correnti" : "La questione delle correnti nella magistratura è stata affrontata da tutti. L'opposizione che ora si scandalizza, nelle linee guida del 2014 parlava della necessità di superarle". Lo dice, in un'intervista a Repubblica, il vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio."L'idea - spiega - non è quella di creare una corrente unica. Bisogna assicurare la pluralità, ma fare in modo che le scelte nel Csm siano legate ...

Luigi Di Maio : 'L'inchiesta sulla Lega? Credo a Matteo Salvini'. Crisi di nervi per Marco Travaglio? : In un'intervista concessa a Repubblica , Luigi Di Maio assesta un metaforico schiaffone al suo capo-ultrà, il direttore del Fatto Quotidiano , Marco Travaglio . Già, perché si parla di magistratura e, ...

Luigi Di Maio : “I giornali stanno cercando di mettermi contro Salvini - ma nella Lega ci sono persone leali” : "Qui si sta giocando a mettere me contro Salvini e la Lega contro il Movimento 5 Stelle quando invece questo governo è nato con un atto di sincerità 'siamo diverse, eravamo avversari, ma per la prima volta nella storia anziché spartirci le poltrone ci siamo messi d'accordo per portare all'approvazione una serie di provvedimenti nell'interesse degli italiani", ha dichiarato Di Maio a L'Aria che tira.Continua a leggere

Luigi Di Maio ci prova con Matteo Salvini : 'Inutile metterci contro - nella Lega molte persone leali. Per la prima volta...' : E 'in questo percorso, nella Lega, trovo una lealtà che difficilmente si trova in politica'. Che sia un messaggio nascosto a Salvini, per allearsi alle prossime elezioni?

Matteo Salvini è il leader più amato del governo - Luigi Di Maio si piazza al sesto posto : Secondo un recente sondaggio realizzato da Euromedia Research di Alessandra Ghisleri in collaborazione con l'agenzia di comunicazione di impresa Klaus Davi and company, gli esponenti di governo della Lega avrebbero un gradimento molto alto. Matteo Salvini è il leader più amato, segue Giancarlo Giorgetti. Luigi Di Maio figura al sesto posto.Continua a leggere

Luigi Di Maio contraddice Salvini : 'Lavoreremo ancora con Tito Boeri' : Giusto ieri, il leader della Lega, ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini aveva lasciato intendere, nemmeno troppo velatamente, che tra le teste prossime a saltare a breve nell'...

Matteo Salvini calpesta ancora Luigi Di Maio : 'Il decreto dignità lo miglioriamo in Aula' : Un'altra 'istituzionale' entrata a gamba tesa di Matteo Salvini su Luigi Di Maio . Le tensioni tra Lega e M5s sul decreto dignità sono ancora palpabili e già il vicepremier leghista punta a cambiare ...

Luigi Di Maio - il suo 'decreto imbecillità' scatena il caos : la rabbia di Salvini - come lo sfregia : Prima o poi a Luigi Di Maio dovevano pur concedere qualcosa da fare e che gli desse un minimo di visibilità, per cui ecco il capolavoro del ministro grillino al Lavoro che non ha mai lavorato in vista ...

Matteo Salvini avvisa Luigi Di Maio : pronto a fare saltare tutto : Matteo Salvini è infuriato. Al punto da essere pronto a fare saltare tutto e andare subito all’incasso con le urne.

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - lo scenario pazzesco : Lega e M5s alleati alle elezioni : Potrebbe essere questa la clamorosa prospettiva politica in grado di ribaltare assetti e storia italiana. L'idea secondo il Quotidiano nazionale sta nascendo in Emilia Romagna , regione rossa e ...

Matteo Salvini - il sondaggio del trionfo : 'Distrugge Luigi Di Maio 5-0 - partita già chiusa' : Altro che 'una poltrona per due'. Matteo Salvini ha già battuto Luigi Di Maio 5-0, partita chiusa e tanti saluti. Il sondaggio di Antonio Noto pubblicato dal Quotidiano nazionale è semplicemente ...

Luigi Di Maio sempre più debole - Matteo Salvini tentato dal voto : Augusto Minzolini sul Giornale riporta di una frase sfuggita a Matteo Salvini. “Di Maio mi fa tenerezza”, ha spiegato il

Matteo Salvini - il retroscena di Augusto Minzolini : la frase sfuggita con cui umilia Luigi Di Maio : Il problema Luigi Di Maio . Da quando è arrivato al governo, il leader del Movimento 5 Stelle è diventato fonte di guai per se stesso, per i 5 Stelle e pure per Matteo Salvini. Un retroscena ...

Matteo Salvini - la crisi di nervi di Luigi Di Maio : così il leghista incassa e passa al voto : Se la stabilità del governo si dovesse basare solo sul sostegno popolare di cui gode in questo momento, i malumori per il sorpasso della Lega sul M5s sarebbero solo rumori di fondo. Quei borbottii ...