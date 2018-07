Salvini dopo lo sbarco di 106 migranti a Messina | “Porti chiusi anche alle navi delle

Salvini dopo lo sbarco di 106 migranti a Messina : “Porti chiusi anche alle navi internazionali” : Nonostante i rimpatri della Guardia costiera libica, i porti italiani “chiusi”, le ong ridotte all’impotenza, dalla Libia i migranti continuano a partire, soprattutto nei fine settimana. L’arrivo del pattugliatore irlandese Samuel Beckett, ieri sera nel porto di Messina, con a bordo 106 persone, quasi tutte del Sud Sudan, ne è una prova. I migranti...

Migranti - Salvini : "Dopo Ong - stop anche alle navi internazionali" : Mentre a Messina sbarcano in 106, soccorsi da una nave irlandese, il ministro dell'Interno anticipa le ruchieste che porterà al vertice di Innsbruck

Dopo Salvini - in Libia arriva a sorpresa Moavero. La Farnesina punta su più politica - a differenza del Viminale : La migliore, più efficace "arma" per porre fine al caos libico è quella della diplomazia. Ed è su questo terreno che l'Italia intendere tornare a giocare un ruolo di primo piano nella stabilizzazione di quello che per Roma rappresenta, e non solo per l'"emergenza" migranti, un Paese-chiave nella sponda Sud del Mediterraneo. E' questo il senso politico della missione "a sorpresa" condotta oggi a Tripoli dal ministro degli ...

Manifesto anti-Salvini perde pezzi. Dopo Mentana - altre smentite : Il Manifesto contro Salvini si sta trasformando pian piano in una sorta di farsa. Perché ora Dopo ora sono diverse le personalità dello spettacolo e i presunti firmatari a negare la loro partecipazione all'appello di Rolling Stone contro il ministro dell'Interno.Il primo a farsi da parte è stato Enrico Mentana. Il direttore del Tg di la7 ha pubblicato su Facebook gli screenshot della chat di WhatsApp con il direttore della rivista, Massimo ...

La Lega chiede un incontro a Mattarella dopo la sentenza della Cassazione. L'escalation di Salvini : dopo l'attacco alla magistratura per la decisione della Cassazione di sequestrare i propri conti "ovunque si trovino", la Lega fa un salto di qualità e arriva a tirare in ballo Sergio Mattarella. Con un quadro davvero irrituale in cui c'è un leader di partito, nonché ministro dell'Interno e vicepremier, che chiede al Capo dello Stato, che è anche presidente del Consiglio superiore della magistratura, di intervenire su ...

Il Terzo Segreto di Satira - Loizzi dopo il post sull’ex boss di Trani : “La foto con Salvini? Simbolo di un politico che tira fuori il peggio dell’Italia” : “Non bisogna permettergli che faccia più del male a nessuno. Mandiamolo a casa”. Il lungo post, pubblicato ieri sulla sua pagina Facebook, è firmato Massimiliano Loizzi e ha come bersaglio Matteo Salvini. Che l’attore pugliese, volto storico de Il Terzo Segreto di Satira, non avesse particolare simpatia per l’attuale Ministro degli Interni era cosa nota. E non solo buttando un occhio al suo ultimo monologo, Il matto3, dove partendo ...

INPS - Boeri oggi in Parlamento per relazione annuale dopo il preavviso di Salvini : Teleborsa, - E' il giorno dell'INPS e del suo Presidente Tito Boeri , che oggi presenterà in Parlamento alla presenza del Ministro del Welfare Luigi Di maio la relazione annuale sull'attività dell'...

Austria chiude Brennero dopo accordo-Merkel sui migranti?/ Salvini “meglio così” : Moavero “serve cooperazione” : Migranti, Austria minaccia di chiudere il Brennero dopo l'accordo tra Merkel e Seehofer in Germania: Salvini, "ci guadagniamo noi", mentre Moavero "serve cooperazione rinnovata in Ue"(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 17:39:00 GMT)

Migranti - Austria “chiude” il Brennero? Salvini : “Un affare”/ Vienna - "Effetto a catena dopo accordo tedesco" : Migranti, il governo Austriaco pronto a presidiare i confini dopo l'accordo Merkel-Seehofer contro i secondary movements. E a farne le spese potrebbe essere proprio l'Italia...(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 16:19:00 GMT)

Staffetta azzurra - il post di Salvini dopo la polemica : «Brave ragazze - mi piacerebbe abbracciarvi» : L'immagine di Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso, Raphaela Lukudo e Libania Grenot, vincitrici ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona in Spagna, è diventata virale e motivo di polemica politica. ...

A PONTIDA, Salvini ha unito temi di destra e di sinistra. Ma il progetto di una Lega delle Leghe rischia di andare a sbattere, ecco perché. ANSELMO DEL DUCA(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 06:00:00 GMT)

L'esito piuttosto deludente del Consiglio europeo sui migranti crea la prima vera crepa nell'accordo di governo, perché rafforza il ruolo di Conte a scapito di Salvini. ANGELO PICARIELLO(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 10:09:00 GMT)

Quanto è pieno il bicchiere dell'Italia dopo il vertice Ue secondo Minniti e Salvini : Sull'esito del Consiglio europeo è il giorno delle letture e delle interpretazioni. Viste le richieste fatte dall'Italia all'Ue sulla gestione dei migranti, il bicchiere dopo due giorni di cene e discussioni è mezzo pieno o mezzo vuoto? Mentre i giornali si dividono, due ministri dell'Interno, quello in carica e quello che lo è stato fino al 30 maggio, danno un voto molto diverso su quello che è ...

L'esito piuttosto deludente del Consiglio europeo sui migranti crea la prima vera crepa nell'accordo di governo, perché rafforza il ruolo di Conte a scapito di Salvini. ANGELO PICARIELLO(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 06:01:00 GMT)