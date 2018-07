: Gb, agente ricoverato a Salisbury: sospetta contaminazione da nervino - SkyTG24 : Gb, agente ricoverato a Salisbury: sospetta contaminazione da nervino - CyberNewsH24 : #Salisbury,agente avvelenato da Novichok - nonnoenzo : RT @SkyTG24: Gb, agente ricoverato a Salisbury: sospetta contaminazione da nervino -

Un poliziotto è stato ricoverato in ospedale a(Inghilterra) per sospetta contaminazione da "nervino di tipo".è nei pressi di Amesbury, dove si sono sentiti male sabato scorso la 44enne Dawn Sturgess e il 45enne Charlie Rowney: restano in condizioni critiche per avere maneggiato un oggetto contaminato. A marzo con lo stesso veleno rimasero quasi uccisi l'ex spia russa Skripal e sua figlia.(Di domenica 8 luglio 2018)