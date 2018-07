Salcedo all' Inter Ultime notizie | i nerazzurri acquistano il baby fenomeno del Genoa a

L'Inter pensa anche alla Primavera : in arrivo Eddy Salcedo dal Genoa (RUMORS) : L'Inter è sicuramente la protagonista assoluta in questa sessione di Calciomercato. La societa' nerazzurra ha chiuso cinque acquisti rinforzando in ogni reparto la rosa a disposizione del tecnico Luciano Spalletti. Di sicuro le operazioni in entrata non finiranno qui visto che il direttore sportivo Piero Ausilio ha dichiarato che arriveranno ancora un terzino destro, un centrocampista da schierare in mediana al fianco di Marcelo Brozovic e un ...

El Chicharito Hernandez e Carlos Salcedo biondo platino contro il Brasile : il perchè del nuovo look dei calciatori del Messico [GALLERY] : Carlos Salcedo e Javier Hernandez si tingono i capelli di biondo platino, la strana iniziativa dei calciatori del Messico impegnati ai Mondiali di Russia 2018 Carlos Salcedo e Javier Hernandez sembrano più svedesi che messicani durante l’ottavo di finale che stanno disputando alla Samara Arena, valido per il passaggio ai quarti dei Mondiali di Russia 2018. Il Messico contro il Brasile si sta battendo per ottenere il pass iridato con ...

Salcedo all'Inter / Calciomercato : Preziosi si assicura un diritto di controriscatto : Salcedo all'Inter, colpo in prospettiva per il Biscione: Calciomercato, accordo con il Genoa per un prestito con diritto di riscatto e controriscatto.(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 20:01:00 GMT)

