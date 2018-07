Sagan batte il bresciano Colbrelli allo sprint ed è maglia gialla

Sagan batte Colbrelli in volata - : Lo slovacco Peter Sagan ha vinto la secona tappa del Tour de France, da Mouilleron Saint-Germain a La Roche sur Yon, di 182,5 chilometri. In volata il campione del mondo ha battuto Sonny Colbrelli per pochi centimetri, diventando così la nuova maglia gialla al posto di Gaviria. 'Sono un po' seccato. Ho fatto tanta fatica per prendere una buona posizione per il ...

Giro di Svizzera - i segreti di Colbrelli : “la pioggia e… Nibali le mie armi per battere Sagan e Gaviria” : Sonny Colbrelli ha svelato le sue sensazioni dopo la vittoria ottenuta nella terza tappa del Giro di Svizzera, dove ha battuto in volata Gaviria e Sagan Una volata pazzesca, una vittoria davvero scintillante quella ottenuta da Sonny Colbrelli nella terza tappa del Giro di Svizzera 2018. Un successo da ricordare non solo per lo strappo finale, ma anche per aver tenuto dietro due mostri sacri come Gaviria e Sagan, sorpresi dall’acuto del ...