Russia fuori dai Mondiali tra gli applausi | Putin si congratula con la Nazionale di

La Russia fuori dal Mondiale - Putin è infuriato con la Croazia : l’esilarante ironia del web [GALLERY] : La Russia viene eliminata ai rigori dalla Croazia, l’ironia del web si scaglia contro le reazioni esilaranti di Vladimir Putin Il quarto di finale che ha visto affrontarsi la Russia e la Croazia, ha fatto prevalere il gioco della Nazionale di Dalic che ha ‘fatto fuori’ la squadra ospitante il Mondiale 2018. Le reazioni del web sull’eliminazione del club allenato da Cercesov sono esilaranti. L’ironia social ha ...

Russia 2018 - Rakitic fa sognare ancora la Croazia : russi fuori - croati in semifinale : È la Croazia l'ultima semifinalista dei Mondiali 2018. Superata ai rigori la russia dopo che i i tempi supplementari erano finiti 2-2. Nel primo tempo a segno Cheryshev per i padroni di casa al 31', ...

Croazia-Russia 6-5 d.c.r. - Mondiali 2018 : i balcanici volano in semifinale - padroni di casa fuori con l’onore : La Croazia vola in semifinale ai Mondiali 2018 di calcio dopo aver sconfitto la Russia per 6-5 ai calci di rigore. La formazione balcanica ha eliminato i padroni di casa al termine di una partita al cardiopalma: 1-1 dopo i tempi regolamentari, 2-2 dopo i supplementari con una rimonta reciproca delle due compagini, poi i tiri dal dischetto premiano Modric e compagni. La Croazia torna in semifinale dopo quella persa nel 1998 e affronterà ...

Russia 2018. Fuori anche il Brasile - tutte le scommesse sovvertite : In terra russa sono caduti gli Dei del calcio. Fuori Germania, Spagna, Argentina e ora Brasile. Quest’ultima era la favorita

L’Uruguay fuori da Russia 2018 - la disperazione dei supporter riassunta nelle lacrime del bambino tifoso [VIDEO] : L’Uruguay rimedia una sonora sconfitta contro la Francia nel primo quarto di finale dei Mondiali di Russia 2018, la disperazione nelle lacrime di un tifoso bambino della Celeste I gol di Varane e Griezmann condannano l’Uruguay all’addio ai Mondiali di Russia 2018. Nel quarto di finale contro la Francia, la Nazionale di Tabarez non riesce a concretizzare il suo gioco e deve abbandonare le speranze iridate. Dopo la papera ...

Mondiali Russia 2018 - gara ad alta tensione tra Belgio e Giappone : in campo e fuori… tutte le FOTO : Mondiali Russia 2018 – Belgio e Giappone stanno duellando per guadagnarsi un posto ai quarti di finale contro il Brasile Mondiali Russia 2018 – Belgio e Giappone sono in perfetta parità al termine del primo tempo, uno 0-0 che però ha regalato diversi spunti, le due squadre si stanno dando battaglia a viso aperto. La vincente dell’incontro affronterà il Brasile di Neymar, vittorioso oggi grazie ad una serie di guizzi del ...

Akinfeev da bollito a eroe La Russia fa fuori la Spagna : Matteo Basile Una delle cose straordinarie del calcio è che, a volte, ti concede una seconda occasione. Mondiale 2014, prima partita della Russia. La squadra all'epoca allenata da Capello esordisce ...

La Spagna è fuori dai Mondiali di Russia 2018 - Sergio Ramos quasi commosso rivela : 'è uno dei momenti più duri' : Sergio Ramos commenta la sconfitta della Spagna ai Mondiali di Russia 2018, le parole del difensore dopo la delusione iridata La Spagna esce dai Mondiali di Russia 2018 per mano della nazionale di ...

Fuori anche la Spagna - la Russia vince ai rigori : Akinfeev è l'eroe di Mosca : LEGGI LA CRONACA LE FORMAZIONI UFFICIALI Spagna , 4-2-3-1, : De Gea; Nacho, Piqué, Ramos, Jordi Alba; Busquets, Koke; Silva, Isco, Asensio; Diego Costa. Russia , 3-5-1-1, : Akinfeev; Kutepov, ...

Spagna-Russia La Diretta dalle 16 Fuori Iniesta - Hierro lancia Asensio : I padroni di casa vanno in cerca dell'impresa. Dopo aver passato agevolmente il girone, incassando però una netta sconfitta nell'ultima gara contro l'Uruguay, la Russia è ora di fronte a una sfida ...

Argentina fuori dai Mondiali di Russia 2018 - il tifoso butta la tv dal balcone : il VIDEO del gesto ‘estremo’ : L’amara sconfitta rimediata dall’Argentina contro la Francia ai Mondiali di Russia 2018 scatena l’ira del tifoso che butta la tv dal balcone La Francia ed in special modo Kylian Mbappé hanno steso ieri l’Argentina di Sampaoli. Una delusione grande per i tifosi della Nazionale sudamericana, che dopo la qualificazione dai gironi agli ottavi in extremis, speravano di vedere la propria squadra ai quarti di finale dei ...