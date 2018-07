Russia | Cherchesov riflette sul futuro | la Federazione vorrebbe la conferma | il tecnico è

Russia 2018 - Cherchesov : 'Il sostegno di Putin è importante per la squadra' : Il ct della Russia , Stanislav Cherchesov , ha sottolineato l'importanza del sostegno da parte del presidente Vladimir Putin per la nazionale. Lo riportano i media russi. 'Vladimir Vladimirovich mi ha ...

Mondiali Russia 2018 - chi sono i 32 allenatori : da Cherchesov a Nishino : Chi sono i 32 allenatori delle nazionali di Russia 2018 [VIDEO]? Alcuni sono noti a tutti, altri invece li conosceremo in questa competizione tanto attesa che prende il via il prossimo 14 giugno. Come sappiamo non ci sara' ai nastri di partenza l'Italia, ma cerchiamo ugualmente di conoscere bene le squadre e i ct che ci terranno compagnia per un mese intero. I ct delle nazionali di Russia 2018 Stanislav Cherchesov avra' un duro compito, guidare ...