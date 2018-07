Rossi | ' Ronaldo? Un bene per tutti L' Inter lotterà con la Juve per lo scudetto | Roma e

calciomercato

: Enrico Rossi: '100 milioni per Ronaldo è una gravissima ingiustizia, un affronto alla povera gente' - HuffPostItalia : Enrico Rossi: '100 milioni per Ronaldo è una gravissima ingiustizia, un affronto alla povera gente' - FcInterNewsit : Paolo Rossi: 'Ronaldo alla Juve un regalo per tutto il calcio italiano. Inter da scudetto, Napoli e Roma dietr... - GIUSPEDU : RT @sportface2016: #Juventus #Ronaldo: le parole di Paolo Rossi -

(Di domenica 8 luglio 2018) Lui giocherà ogni partita per dimostrare a Florentino Perez che errore abbia fatto il Real a non trattarlo da giocatore più forte al mondo. Le motivazioni non fanno invecchiare.a due punte? No. ...