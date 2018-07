Ronaldo | che Champions Più gol di tutta la Juventus

Cristiano Ronaldo - Luka Modric : 'Penso che resterà al Real' : Non penso che se ne andrà e mi piacerebbe che rimanga perché è il miglior giocatore del mondo. Significa molto e spero che resti'.

Bruno Alves benedice Ronaldo : «Vincerà anche con la Juventus» : Faccio il tifo per lui, è un 'testimonial' del Portogallo nel mondo. Sono stato al suo fianco in tante battaglie per dodici anni e so quanto sia in grado di motivarsi e per questo è importante ...

Il Real attacca Ronaldo : 'Dica ai tifosi che vuole andare via' : Il piano finanziario per l'acquisto da parte della Juve, in un'operazione valutata in 120 milioni, c'è. L'impegno di Cristiano Ronaldo pure. Alla Casa Blanca danno l'addio di CR7 un dato di fatto e, ...

Cristiano Ronaldo potrebbe non atterrare a Torino : ecco perché : Non è detto che Cristiano Ronaldo decolli dalla Grecia per atterrare a Torino. Non che il particolare sia decisivo per la trattativa, ma comunque - come svela La Gazzetta dello Sport - l'attesa che già si vive da giorni nello scalo di Caselle potrebbe non ottenere soddisfazione. Il riposo al mare in Grecia del fuoriclasse portoghese - si legge sul quotidiano - è infatti ...

Cristiano Ronaldo alla Juve - ma Perez vuole che sia CR7 a dirlo ai tifosi : E' a Madrid la chiave del caso CR7. Il Manchester United ha rinunciato. A Torino è grande attesa. Indizio: sul sito di intimo di Ronaldo il portoghese è appoggiato a un muro bianconero, non a caso

Juventus-Cristiano Ronaldo - lo sfottò è clamoroso : il VIDEO che ha fatto il giro del web : Negli ultimi giorni non si parla d’altro, il trasferimento alla Juventus del calciatore più forte al mondo, Cristiano Ronaldo, l’operazione di mercato del secolo. La trattativa può essere considerata in stato avanzato e dovrebbe essere chiusa entro le prossime ore. Ma non mancano i clamorosi sfottò. L’ultimo a spopolare sul web è un incredibile anagramma del nome del campione portoghese. Sulle note di una famosa canzone, una ...

Calciomercato - Cristiano Ronaldo alla Juve : per il sì Perez aspetta solo che CR7 si esponga : "Se CR7 andrà via dal Real sarà eternamente grato al club, al presidente, allo staff medico e a tutti i madridisti del mondo. Se questo succederà, sarà per una nuova brillante tappa della sua ...

Perchè Cristiano Ronaldo dovrebbe volere la Juventus? : Cristiano Ronaldo sembra avvicinarsi sempre più alla Juventus, si tratta di una lunga trattativa che nella prossima settimana vivrà la sua fase più calda CR7 gioca nella squadra più forte e titolata al mondo, vive in una città tra le più belle d’Europa con un clima mite ed intrisa di storia. Di certo inoltre, le condizioni economiche del suo accordo col Real Madrid non sono sfavorevoli, anzi tutt’altro. In molti dunque si ...

Juventus-Cristiano Ronaldo - bomba nella notte : la ‘promessa’ al Real Madrid che sblocca l’affare [DETTAGLI e… ‘CONTROPARTITA’] : Juventus-Cristiano Ronaldo, si decide il futuro del fuoriclasse portoghese. Sono momenti caldissimi in casa bianconera, l’affare del secolo sta per andare in porto, solo alcune ore e poi CR7 diventerà con ogni probabilità un calciatore della Juventus. Ecco la ricostruzione delle ultime ore. Incontro Real Madrid-Mendes, ultimo disperato tentativo dei Blancos di convincere il portoghese al rinnovo, 30 milioni l’offerta (la stessa ...

Clamoroso dalla Spagna - Cristiano Ronaldo ‘porta’ anche Marcelo alla Juventus! : Sono ore caldissime in casa Juventus, notizie shock nelle ultime ore. In particolar modo è ai dettagli la trattativa con il Real Madrid con Cristiano Ronaldo, nelle ultime ore importante indizio dal sito di CR7. Ma le nuove news provenienti dalla Spagna sono ancora più shock. Secondo quanto riferito da Don Balon, la Juventus potrebbe portare in Italia anche Marcelo, grande amico del portoghese e ‘sponsorizzato’ proprio da ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus? Sul sito di CR7 dei clamorosi dettagli che fanno sognare i tifosi bianconeri [FOTO] : I clamorosi dettagli sul sito di Cristiano Ronaldo che fanno sognare i tifosi juventini: è quasi fatta? Cristiano Ronaldo alla Juventus: da giorni ormai è questo l’argomento più chiacchierato nel mondo del calcio. L’attaccante portoghese e la società torinese sono riusciti a mettere in ombra anche i Mondiali di Russia 2018 con la trattativa dell’anno. In attesa dell’annuncio ufficiale, che dovrebbe arrivare nei ...

Inter - Tronchetti Provera : "La squadra può far bene. Ronaldo? Farebbe bene al movimento" : L'amministratore delegato di Pirelli sulla prossima stagione: "Abbiamo rinforzato i reparti principali"

Rilancio del Manchester United per Ronaldo - ma la Juve è serena : “Abbiamo la sua parola” : La rottura tra Cristiano Ronaldo e Florentino Perez, confermando l’addio del fuoriclasse al Real Madrid, ha immediatamente suggerito il Rilancio del Manchester United. La mossa non turba la Juventus, che ha la parola del calciatore e non teme concorrenza, né da parte dei nostalgici Red Devils, da tempo iscritti all’asta, né del Psg continuamente ti...

Formula 1 - GP Silverstone. Anche il Circus s'interroga sul futuro di Cristiano Ronaldo : Andrà alla Juventus? Sono parecchi gli indizi che sembrano portare l'asso portoghese in bianconero, ma Anche il mondo della Formula 1 s'interroga sul suo futuro. "Zac Brown, amministratore delegato ...