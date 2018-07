Ron Dopo l' omaggio a Lucio Dalla | il ricordo di Luigi Tenco Una serata Bella… senza

Real Madrid - caccia al dopo Ronaldo : Florentino pensa a Kane : Sul Corriere dello Sport si parla della reazione a Madrid, tutti contro Florentino, caccia a Kane . Perez un tentativo per Neymar lo farà perché è un suo pallino, ma sa bene che sarà più facile averlo tra un anno. In ...

I medici le diagnosticaRono una psioriasi - anni dopo scopre di avere un cancro alla pelle : Le avevano inizialmente diagnosticato una psioriasi, ma anni dopo Margaret Murphy ha scoperto di avere un cancro alla pelle, dovuto a una scorretta esposizione solare: "Una volta che ti abbronzi, pensi di poter abbassare il fatto di protezione ma dovresti invece sempre proteggere la pelle il più possibile. Qualsiasi crema solare al di sotto di SPF 30 è inutile, specialmente se sei in vacanza e stai sdraiato tutto il giorno sotto il sole. Più ...

olimpiadi invernali 2026 - dopo la lite lega-m5s - il governo pRonto a lasciare la decisione al coni - Sport : 'La decisione è anche di natura politica', spiegava nei giorni scorsi il presidente del coni Giovanni Malagò, attendendo una indicazione dal governo Cinquestelle-Lega. Poiché invece un'indicazione ...

Sentenza VeRonica Panarello - le lacrime dopo la rabbia : “Come ha fatto mio marito a sedere vicino all’assassino di Lorys?” : L'avvocato di Veronica Panarello racconta a Fanpage.it cosa è successo dopo lo scoppio d'ira della mamma di Lorys alla lettura della Sentenza di condanna a 30 anni. "dopo aver inveito contro il suocero Andrea Stival, seduto in aula al fianco del figlio Davide, Veronica è scoppiata in un pianto dirotto: come fa il mio ex a sedere accanto all'assassino di suo figlio?'.Continua a leggere

Padova - morto dopo duello a colpi di katana/ Ultime notizie - arrestato 37enne : letale il colpo con una Roncola : Padova, ucciso a colpi di katana Ultime notizie, duello fra ‘samurai’ nel parcheggio dello stadio Euganeo. Già fermato il presunto killer, la vittima è di origini filippine(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 12:38:00 GMT)

Schwarzenegger iRonizza su Trump : "Dopo il carbone che fai - resusciti i Floppy Disk e i Blockbuster? : In passato, oltre che per le politiche ambientali, aveva sparato bordate anche in merito alla politica di tolleranza zero in fatto di immigrazione . E chi meglio di lui, immigrato in prima persona, ...

PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 6 luglio 2018 : Ariete e Gemelli pRonti alla positività dopo un periodo no : Oroscopo di PAOLO Fox di oggi 6 luglio 2018: previsioni della giornata. Acquario agitato, Gemelli settimana di alti e bassi e gli altri? Quai sno i segni al tio?(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 09:27:00 GMT)

“Ti ammazzo!”. Lorys : dopo lo “show” di VeRonica - le dure parole di Davide e Andrea. Il papà e il nonno del piccolo - dopo la sfuriata della Panarello : Trent’anni. Una sentenza di secondo grado che parla chiaro: fino a prova contraria, Veronica Panarello è colpevole. Poco hanno potuto fare nel corso di questi due processi gli avvocati della donna accusata di aver ammazzato in un modo brutale il figlio Lorys. dopo la lettura della sentenza, come ne abbiamo parlato anche nel precedente articolo, la donna ha letteralmente dato di matto prendendosela col nonno del piccolo Lorys Stival, ...

«È colpa tua - ti ammazzo» - VeRonica Paranello minaccia il suocero dopo la conferma della condanna a 30 anni : «È colpa tua, ti ammazzo con le mie mani. Sei contento adesso?». Così Veronica Panarello ha reagito urlando in aula rivolta al suocero alla lettura della sentenza...

VeRonica Panarello choc dopo la sentenza - insulta i giornalisti e urla al suocero : “Ti uccido con le mie mani” : Veronica Panarello choc dopo la sentenza, insulta i giornalisti e urla al suocero: “Ti uccido con le mie mani” dopo la lettura della sentenza d’appello che la condanna a 30 anni, Veronica Panarello si è scagliata contro il giornalista di QuartoGrado, Simone Toscano e contro il suocero, che ha minacciato: “Quando esco ti ammazzo”.Continua a […] L'articolo Veronica Panarello choc dopo la sentenza, insulta i giornalisti e ...

'Real e Mendes d'accordo dopo il vertice : Ronaldo andrà alla Juventus' : ROMA - 'L'addio di Cristiano Ronaldo è stato sancito ieri notte' . Questo è il recosonto che 'Marca' fa del decisivo summit tra il Real Madrid e Jorge Mendes , agente dell'asso portoghese. Una riunone ...