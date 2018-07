Roma Marco Scialanga morto in un incidente a Fasano

Roma : Via ai lavori su Viale Marconi e Via Cristoforo Colombo : Roma – Sono iniziati i lavori di manutenzione di Viale Marconi, a partire da Piazzale Tommaso Edison fino all’innesto con via Cristoforo Colombo, per entrambi i sensi di marcia. L’intervento e’ volto a mettere in sicurezza la strada nei punti piu’ ammalorati: saranno quindi ripristinati tratti di asfalto e la relativa segnaletica. Inoltre, a partire dalla seconda meta’ del mese di luglio inizieranno le ...

D'Alfonso assente ingiustificato in commissione - Marcozzi : Ha più interessi a Roma che per l'Abruzzo : L'Aquila - Troppo impegnato a Roma per partecipare questa mattina alla IV commissione Politiche europee e internazionali in cui era prevista la sua audizione sullo stato di attuazione del programmi finanziati dai fondi strutturali europei. Luciano D’Alfonso, ancora una volta molla l’Abruzzo e i lavori dell'ente che si ostina a voler presiedere per andare a fare il Senatore nella Capitale. Diserta la commissione senza preavviso destando ...

Marco Santiangeli firma con la Virtus Roma : Roma – La Virtus Roma comunica l’ingaggio di Marco Santiangeli, ala di 192 cm per 95 kg che ha vestito nelle ultime due stagioni la maglia della Givova Scafati. Nato a San Severino Marche il 12 agosto del 1991, Santiangeli segue tutta la trafila delle giovanili con la maglia della Vigor Matelica, la squadra del suo paese di origine. Nel 2009 passa all’Aurora Jesi con la quale trascorre sette stagioni tutte nel secondo campionato italiano ...

Marco Giallini e Alessandro Gassmann a Roma sul set del film Non ci resta che il crimine (foto) : Si chiama "Non ci resta che il crimine" il nuovo film di Massimiliano Bruno che riunisce Marco Giallini e Alessandro Gassmann. Il duo di attori, presto in televisione con le nuove stagioni delle fiction Rocco Schiavone e I Bastardi di Pizzofalcone, si trova sul set Romano, ed è stato fotografato da Il Messaggero presso piazza di S. Apollinare. A giudicare dai costumi di scena, il film dovrebbe essere ambientato negli anni Settanta, anche se ...

I Romanzi d'avventura di Marco Buticchi : tra misteri storici e intrighi politici : A ogni nuovo capitolo della saga corrisponde un'avventura che mescola archeologia e intrigo politico , storia e scienza, passato e presente. In Profezia Oswald e Sara indagano il mistero dei Templari ...

Roma : nuovamente occupata l’ex fabbrica Mira Lanza a Marconi : Roma – L’ex fabbrica Mira Lanza, su lungotevere Gassman, nel cuore del quartiere Marconi, è stata ancora una volta occupata. Bambini che giocano, qualcuno porta dentro l’acqua, poi c’è chi lavora, chi entra e chi esce. Attimi di indisturbata vita quotidiana si intravedono nell’ex fabbrica di sapone di fine ‘800. Non è chiaro quanti siano. Ma sono lì. Diverse persone, probabilmente di nomadi, sono tornate nello ...

Roma - incidente a Ponte Marconi : in 3 sullo scooter/ Morto 19enne dopo scontro con auto - gravi gli altri due : Roma, incidente a Ponte Marconi: in 3 sullo scooter. Morto 19enne dopo scontro con auto, gravi gli altri due ragazzi che erano con lui. La moto si è scontrata con un'automobile(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 11:23:00 GMT)

Roma. In tre in moto su ponte Marconi : 1 morto e 2 feriti : Gravissimo incidente stradale domenica all’alba su ponte Marconi a Roma. Un ragazzo di 19 anni è morto e altri due

Roma - arresto per droga al Tufello e per furto a Marconi : Un arresto per droga invece al Tufello, sempre da parte della Polizia di Stato. Una pattuglia di agenti del commissariato Fidene in servizio in zona Vigne Nuove lo ha notato mentre al volante di una Smart procedeva a velocita’ sostenuta ed anche con manovre azzardate nel traffico. Seguito fino a via Monte Massico, l’uomo e’ stato fermato e durante il controllo si e’ mostrato subito insofferente. Indosso allo stesso, i ...

Laura Chiatti canta per Marco Bocci commosso ad Amici - video della sorpresa Romantica in A mano a mano : sorpresa all'insegna del romanticismo alla semifinale di Amici del 27 maggio: Laura Chiatti canta per Marco Bocci commosso ed emozionato nello studio del talent show di Canale5, in cui è tornato dopo il ricovero della scorsa settimana. L'attore ha ricevuto la sorpresa della moglie, che insieme alla conduttrice Maria De Filippi ha organizzato una dedica d'amore in musica sulle note di un classico di Rino Gaetano. La Chiatti, sposata dal ...

Marco Giallini papà solo nel video di Due Destini di TiRomancino e Alessandra Amoroso : A pochi giorni dall'ingresso del singolo in rotazione radiofonica e dal rilascio per il download negli store digitali, arriva il video ufficiale di Due Destini di Tiromancino e Alessandra Amoroso. La clip è apparsa in anteprima sul sito del Corriere della Sera il 22 maggio: come già annunciato, protagonista del video oltre a Federico Zampaglione e alla Amoroso che hanno inciso il duetto per il nuovo album dei Tiromancino, è l'attore Marco ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Marco Cecchinato - che lottatore! Merita l’onore delle armi : Per Marco Cecchinato l’avventura al Foro Italico si è conclusa, ma la qualità del match contro il n.10 del mondo David Goffin Merita la giusta considerazione. Alla vigilia molti prefiguravano un successo netto del finalista delle ATP Finals 2017. Esperienza e completezza le armi del belga. Il rosso Romano ha messo in scena una storia diversa. Il palermitano, quasi folgorato da un genio tennistico inspiegabile, ha dato libero sfogo alla sua ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Marco Cecchinato fa sognare ma deve arrendersi al terzo set contro David Goffin : Ci ha provato Marco Cecchinato ma la sua avventura negli Internazionali d’Italia 2018 a Roma termina qui. Il siciliano deve inchinarsi al n.10 del mondo David Goffin, vittorioso 5-7 6-2 6-2 in 2 ore e 5 minuti di partita. Un match molto ben giocato dall’azzurro che ha confermato il suo ottimo stato di forma, piegato da un tennista più esperto e con maggiori soluzioni. Nel primo set l’avvio non è dei migliori per il palermitano: ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 - Marco Cecchinato : che grinta! Batte Cuevas in rimonta e si regala Goffin al secondo turno : Un grande Marco Cecchinato si è qualificato per la prima volta in carriera al secondo turno degli Internazionali d’Italia, superando l’uruguaiano Pablo Cuevas in tre set, 2-6 7-5 6-4. Una prestazione notevole da parte del siciliano, a conferma che il 2018 sembra essere proprio il suo anno, quello della definitiva maturazione, a 25 anni. La stagione sulla terra dell’azzurro è infatti cominciata con la prima vittoria in un 1000, al ...