Roma | dal fallimento RSI alla cessione dell’area I lavoratori delle ‘Officine zero’ a

Assemblea Pd - Renzi parla di Roma - brusii dalla platea. E lui replica : “Ci vediamo al congresso - perderete” : “La musica cambierà a partire da Roma. Passando alla Pisana per caso ho visto un materasso e c’era scritto ‘questa è Roma’. Roma merita qualcosa di più e la riscossa partirà da qui”. Lo dice Matteo Renzi nel suo intervento in Assemblea Pd. Di fronte ai brusii dalla platea di chi ricorda la vicenda Marino, Renzi replica: “Smettiamola di considerare nemici quelli accanto a noi. Solo chi non ha memoria immagina ...

Roma - si stende sui binari alla stazione Casilina : piede tagliato dal treno : Un uomo di 29 anni, italiano, alle 5 di questa mattina, si è steso sui binari all'altezza della stazione Casilina , a Roma , mentre passava un treno. Dopo la chiamata di allarme sono accorse due ...

Abella Danza - dal 10 al 13 luglio all'Anfiteatro Romano di Avella. : ... presenta appuntamenti di grande rilievo artistico e culturale ad Avella, nello storico Anfiteatro romano costruito nel I secolo a.C., con spettacoli in scena da martedì 10 a venerdì 13 luglio 2018, ...

Estate Romana 2018 : gli appuntamenti dal 6 al 12 luglio : Ogni sera in programma due spettacoli, uno sul palco esterno e l'altro su quello interno. Prosegue anche la 2edizione di ANIENE FESTIVAL , fino al 5 agosto, a cura dell'Ass. La Pentola a Pressione ...

Estate Romana 2018 : gli appuntamenti dal 6 al 12 luglio : Roma – Al via una nuova settimana di Estate Romana 2018, la manifestazione culturale promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita Culturale e realizzata in collaborazione con SIAE (Società Italiana degli Autori e degli Editori) e il supporto nelle attività di comunicazione di Zètema Progetto Cultura. Per essere sempre aggiornati su tutti gli appuntamenti in programma basta seguire il nuovo account Cultura Roma presente su ...

Tamponamento in via Romana - coinvolta famiglia di Civitella : due bimbi all'ospedale : Incidente questa mattina ad Arezzo con due bimbi rimasti feriti. Il sinistro è avvenuto intorno alle 10,30 in via Romana . Si è verificato un Tamponamento tra due automobili e due bambini hanno ...

Roma - morte Noemi Carrozza : non fu colpa delle buche stradali : Lo asserisce la polizia giudiziaria. Escluse anche le ipotesi di un malore o di un tamponamento. La 'sincronette' fu vittima di un incidente sulla Colombo lo scorso 15 giugno

Roma : vandalizzata fontana San Sebastiano fuori le mura : Roma: imbrattata con bomboletta spray Roma – La fontana davanti la chiesa di San Sebastiano fuori le mura è stata danneggiata. Sul monumento, sito in via Appia Antica 136, stanno indagando i Carabinieri della stazione di San Sebastiano. La fontana è stata imbrattata con della vernice spray. A segnalare l’accaduto è stato il parroco della chiesa che fa parte del Parco archeologico dell’Appia antica. Indagini in corso. L'articolo ...

Personale Tamedia svizzerotedesco solidale con Romando : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Dalla Spagna : 'Roma - è Cillessen il dopo Alisson' : ROMA - Da Alisson a Jasper Cillessen . Secondo il sito del quotidiano 'Mundo Deportivo', il ds della Roma, Monchi , sa che per il portiere brasiliano potrebbero arrivare offerte irrinunciabili , si ...

Roma - traffico in tilt dal Gra alla Pontina : mattina di caos sulle strade : traffico congestionato nella Capitale questa mattina. Sul Grande Raccordo Anulare - fa sapere Astral Infomobilità - code in interna dalla Bufalotta all'Appia, anche per un incidente al km 46 circa in ...

Roma - blitz dei nonni al centro anziani : sfrattati dal Municipio lo occupano : sfrattati dal centro anziani, tornano e si riprendono , occupandola, la loro storica sede, nient'altro che un tendone bianco in via Cassia 726, a Tomba di Nerone. Protagonisti del blitz, irriducibili ...

Larve giganti a Roma - mistero svelato : sono 'uscite' dal nuovo film di Sky : Il mistero è stato svelato. Le Larve giganti comparse nei giorni scorsi nelle città di Roma e Milano, che hanno incuriosito e anche un po' perplesso i cittadini, sono state le protagoniste di un'...

Roma : camion a fuoco su tratto autostradale Roma-Napoli : Roma: chiuso tratto fino a Valmontone Roma – Un autoarticolato, trasportante materiale plastico e autoricambi per auto, ha preso fuoco. L’episodio è successo sul tratto autostradale A1 direzione Napoli, mandando il traffico in tilt. Il mezzo ha preso fuoco intorno alle 15 sull’autostrada in direzione sud all’altezza del km 585. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco di Roma che hanno spento le ...