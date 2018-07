Roma | cade da betoniera | morto operaio

Roma - operaio cinquantenne cade dal tetto di una betoniera e muore : Non vedendo rincasare il padre una ragazza di 25 anni di Riano, vicino Roma, è andata a cercarlo in piena notte nell'azienda per cui lavorava come autista di mezzi pesanti e l'ha trovato morto nel ...

Roma - cade albero a piazza dei Quiriti. Ennesimo crollo in Prati : Tragedia sfiorata a piazza dei Quiriti in Prati. Un albero è caduto questa mattina, intorno alle 8, nel parco al centro della piazza, viavai ogni giorno di centinaia di persone. Fortunatamente in quel ...

ACCADEMIA FILARMONICA RomaNA/ Opus : i giardini delle delizie e il "Carteggio" di Pennisi : Il festival, intitolato Opus, si estende dal 26 giugno al 14 luglio, include musica classica, contemporanea, jazz ed etnica e si tiene in un luogo delizioso. GIUSEPPE Pennisi(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 06:40:00 GMT)TEATRO DELL'OPERA/ Roma, una stagione per una CapitalePUCCINI/ La Bohème in periferia

Roma - Raggi pubblica filmato dello “scroccone sul bus” : “Ecco cosa accade quando i cittadini onesti lo scoprono” : “Stiamo sperimentando i tornelli sugli autobus della città. Guardate cosa accade quando i cittadini onesti scoprono gli ‘scrocconi'”. Lo scrive la sindaca di Roma Virginia Raggi su Facebook postando il video che immortala le reazioni, a bordo di un autobus della capitale, di fronte ad un passeggero senza biglietto alle prese con il controllore e con un altro cittadino che lo ‘rimprovera‘: “O fai il biglietto o ...

Roma - albero cade su auto : ferita 26enne : Una ragazza è rimasta ferita dalla caduta di un albero in via delle Fornaci, all'altezza del civico 67, in zona San Pietro . Secondo le prime informazioni l'albero avrebbe ceduto colpendo una Toyota ...

Roma - albero cade su auto a San Pietro : ferita una donna : Roma - Incredibile, a due passi da Piazza San Pietro vi sono grandi alberi che possono uccidere perché nessuno li monitora come si dovrebbe fare, a tutela della pubblica incolumità. Oggi in via delle ...

Roma - albero cade su auto a San Pietro : ferita una donna : Un albero è caduto su un'auto a Roma e una donna è rimasta ferita. È accaduto in via delle Fornaci, in zona San Pietro. La donna è stata soccorsa e trasportata dal 118 all'ospedale Santo Spirito per ...

Roma : Pino cade e danneggia auto in sosta : Roma – Al Torrino, in via Leonardo Umile 84, un Pino marittimo è caduto questa mattina intorno alle 5. L’albero di alto fusto è crollato sulla sede stradale. Ha occupato le due carreggiate ed e’ finito su di un’auto parcheggiata danneggiandola. Non risultano persone ferite nell’accaduto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Roma. La strada e’ stata chiusa al ...

Barbarano Romano - Il sindaco Marchesi : 'Il parco archeologico accademico comincia ad essere realtà' rinvenuti gioielli - suppellettili e ... : Durante la sepoltura questi oggetti erano deposti nella tomba come dono che doveva accompagnare la donna morta nell'altro mondo. Le ceramiche possono collocarsi in un periodo che va dalla seconda ...

Concorso Comune di Roma 2018 : bando per 8 dirigenti - ecco quando scade - : -bando per Dirigente della Unità Organizzativa "Gestione e Sviluppo impiantistica sportiva" del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili di Roma Capitale. In questo caso è necessaria la laurea in ...

Al via l’AgriAcademy di Ismea - il programma per giovani agricoltori : si comincia da Roma : Si è aperta oggi venerdì 22 giugno l’Agriacademy di Ismea, il programma di alta formazione su innovazione ed export promosso in collaborazione con il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestalie rivolto a giovani imprenditori agricoli vincitori del bando “promuovere lo spirito e la cultura d’impresa”. Dei 206 giovani agricoltori selezionati nell’AgriAcademy, 46 iniziano oggi un’intensa tre giorni che si ...

Atletica - Filippo Tortu : “In allenamento vado più forte di Roma e Savona. Oggi può cadere il muro dei 10”” : Sembra essere arrivato il grande giorno, quello che può riscrivere la storia dell’Atletica italiana. Oggi, infatti, Filippo Tortu sarà impegnato nei 100 metri nel meeting di Madrid e le sensazioni sembrano essere quelle giuste per poter puntare al record italiano della distanza regina: possono cadere il muro dei 10” e quel primato storico timbrato Pietro Mennea. La condizione dell’atleta 20enne: “Sto molto bene. ...

Roma choc in serata : lei cade nel Tevere - lui si tuffa per salvarla : Dramma sfiorato in serata sul lungoTevere nel cuore di Roma: una donna è caduta nel fiume dal centralissimo ponte Palatino. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco, le ambulanze e la...

Roma - tragedia in serata : lei cade nel Tevere - lui si tuffa per salvarla : Dramma in serata sul lungoTevere nel cuore di Roma: una donna è caduta nel fiume dal ponte Palatino. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco, le ambulanze e la polizia. Dalle...