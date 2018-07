Roma | auto travolge pedone | muore 83enne

Roma - auto rubate e bruciate al campo rom : Le fiamme partono dalle sterpaglie e si estendono poi alle auto rubate, tagliate e abbandonate nella scarpata. Gli incendi al campo rom di Castel Romano ormai sono all'ordine del giorno. Come riporta Il Messaggero, i vigili del fuoco di Pomezia sono costretti a intervenire per spegnere i roghi anche più volte al giorno.Spesso le fiamme si spingono fino alla vicina strada regionale Pontina, compromettendo la circolazione di migliaia di ...

Roma : le deviazioni degli autobus per lavori in corso : Roma – Fino a lunedi’ 23 luglio, per lavori sulla rete del gas, sara’ chiusa al traffico via di Porta Maggiore, tra piazza di Porta Maggiore e via Achille Grandi. Deviate le linee di bus. Dalle 7 di domani a cessate esigenze di domenica, per fare posto a lavori su Ponte Matteotti, rimarra’ chiusa la corsia tranviaria. Deviate le linee del trasporto pubblico. Cosi’ in un comunicato l’Agenzia per la ...

Roma - molestate sull'autobus - due ragazzine fotografano il pedofilo e lo fanno arrestare : Hanno avuto la forza di fotografare l'uomo che le aveva appena molestate sull'autobus. E proprio grazie a quello scatto lo hanno fatto arrestare. Protagoniste due ragazzine Romane che si stavano ...

Secondo un testimone l'auto che ha ucciso lo chef Narducci viaggiava contRomano : l'auto guidata da Fabio Feola che ha ucciso lo chef Alessandro Narducci e la sua amica Giulia Puleio viaggiava contromano. A sostenerlo è un Secondo testimone oculare dell'incidente mortale accaduto presso Lungotevere della Vittoria. A riportare la notizia è il Corriere della Sera.L'uomo, un ciclista, ha raccontato di aver visto la Mercedes Classe A guidata dell'indagato procedere contromano nella corsia occupata dal motorino delle ...

Roma - prese la ladre di Porta di Roma - saccheggiavano auto nel parcheggio : arrestate due donne : Durante un servizio mirato alla prevenzione dei furti sulle autovetture nei parcheggi del centro commerciale a Porta di Roma, gli investigatori del commissariato Fidene-Serpentara hanno notato due ...

Roma : camion a fuoco su tratto autostradale Roma-Napoli : Roma: chiuso tratto fino a Valmontone Roma – Un autoarticolato, trasportante materiale plastico e autoricambi per auto, ha preso fuoco. L’episodio è successo sul tratto autostradale A1 direzione Napoli, mandando il traffico in tilt. Il mezzo ha preso fuoco intorno alle 15 sull’autostrada in direzione sud all’altezza del km 585. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco di Roma che hanno spento le ...

Scende dall’auto - donna investita e uccisa da tir in retRomarcia davanti al marito : La vittima era appena scesa dal lato passeggero del veicolo guidato dal marito e stava attendendo che l'uomo parcheggiasse la vettura quando il tir le è piombato addosso uccidendola.Continua a leggere

Autostrada A1 Roma-Napoli chiusa : tir in fiamme - traffico bloccato a Valmontone : traffico bloccato e code in aumento sulla A1 Roma-Napoli. In Autostrada, al chilometro 585+300 all'altezza di Valmontone, è andato a fuoco un tir carico di materiale plastico. Al momento...

Il mercato dell'auto in Italia mette la retRomarcia a giugno - -7 - 25% - : Il mercato dell'auto in Italia mette la retromarcia a giugno e registra un pesante calo . Secondo i dati diffusi dalla Motorizzazione, le immatricolazioni di auto nuove , registrano una flessione del ...

Roma - albero cade su auto a San Pietro : ferita una donna : Un albero è caduto su un'auto a Roma e una donna è rimasta ferita. È accaduto in via delle Fornaci, in zona San Pietro. La donna è stata soccorsa e trasportata dal 118 all'ospedale Santo Spirito per ...