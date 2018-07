ROCCO COMMISSO | “VOGLIO IL MILAN | NON DIPENDE SOLO DA ME” Ultime notizie affare

ROCCO COMMISSO : “RILANCIO MILAN E CALCIO ITALIANO”/ Ultime notizie : mistero su trattativa Elliott-Yonghong Li : MILAN al fondo Elliot, COMMISSO torna in pole: avviate le procedure di escussione del pegno. Il candidato principale a rilevare il club è l'italo-americano. Li spera solo fino a lunedì(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 14:32:00 GMT)

ROCCO COMMISSO rilancia sul Milan : sfida Elliott e Mr Li/ Ultime notizie : “Gattuso mi piace - ecco cosa farò” : Milan al fondo Elliot, Commisso torna in pole: avviate le procedure di escussione del pegno. Il candidato principale a rilevare il club è l'italo-americano. Li spera solo fino a lunedì(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 11:58:00 GMT)

Milan - le rivelazioni di ROCCO COMMISSO : “senza quei 32 milioni qualcosa è cambiato - voglio chiudere l’affare” : L’imprenditore americano è uscito allo scoperto, svelando i propri obiettivi e la volontà di chiudere in fretta l’operazione per l’acquisto del Milan La trattativa c’è, concreta ma al momento in fase di stallo. Rocco Commisso è tutt’ora intenzionato ad acquisire il Milan, ma la situazione societaria rossonero non è poi così chiara. Yonghong Li non ha versato ad Elliott i 32 milioni previsti entro il sei ...

AC MILAN A ELLIOT : PAUL SINGER VUOLE VENDERE SUBITO/ ROCCO COMMISSO prossimo proprietario del club? : Yonghong Li, presidente del MILAN, non ha restituito i 32 milioni al fondo ELLIOTt, che di fatto adesso è il nuovo proprietario dei rossoneri. Gli scenari futuri(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 18:30:00 GMT)

Elliott lunedì pronto a vendere il Milan a ROCCO Commisso : I tifosi del Milan tirano un sospiro di sollievo. Yonghong Li non è più il proprietario del club. Non ha

Milan - che fine ha fatto ROCCO Commisso? O forse dovremmo dire che fine ha fatto Yonghong Li… : Yonghong Li continua a vivere in maniera distaccata il momento complicato del Milan, nel frattempo le notizie relative a Rocco Commisso sembrano scemare La quiete dopo la tempesta in casa Milan, una quiete che però non farà piacere ai tifosi. Per quanto concerne la cessione del club dalle mani di Yonghong Li a quelle di Rocco Commisso, in casa rossonera c’è stata una settimana molto concitata, prima del grande silenzio che sta ...

Milan. ROCCO COMMISSO insiste : vuole incontrare Yonghong Li : Rocco Commisso fa sul serio. Il magnate italo americano vuole seriamente comprare il Milan e salvarlo dal binario morto dove

Cessione Milan - salta la trattativa con ROCCO COMMISSO : “non ci sono le condizioni” : Cessione Milan – Niente da fare almeno per il momento per la Cessione del Milan a Rocco Commisso, la conferma arriva direttamente dal diretto interessato attraverso un comunicato ufficiale, adesso la situazione per il club rossonero può considerarsi delicata dopo la sanzione della Uefa che ha escluso il Milan dall’Europa per una stagione: “Come molti comunicati stampa e account social hanno pubblicamente indicato – ...

Cessione Milan : ROCCO COMMISSO arriva in Italia - le ultime anche sul mercato dei rossoneri : Cessione Milan, comunicato di Commisso:"La proprietà non vuole chiudere in termini rapidi e accettabili".Il Milan sempre più lontano da Yonghong Li e più vicino agli americani: in corsa i Ricketts e Rocco Commisso. Rocco Commisso parla attraverso un comunicato: “L’attuale proprietà non sembra intenzionata a vendere, nonostante i numerosi sforzi”. Dopo rifiuto da parte di Li dell'offerta da oltre 500 milioni di euro arrivata da ...

MILAN - NUOVO PROPRIETARIO/ ROCCO COMMISSO - nuovi contatti con Yonghong Li : Gandini nuovo ad? : MILAN, nuovo PROPRIETARIO, Rocco Commisso ha fretta, Yonghong Li tentenna: decisive le prossime 24/48 ore. Alla finestra anche la famiglia Ricketts e Stephen Ross(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 17:42:00 GMT)

Cessione Milan - ROCCO COMMISSO deciso : “voglio la società - tornerà ai massimi splendori” : L’italo-americano Rocco Commisso, proprietario del Cosmos, è ancora convinto di poter acquisire il Milan. “La trattativa per l’acquisto continua, nonostante la difficoltà di comunicazione personale dovuta alla costante presenza di un emissario. Questo, a mio parere, mina alla base il rapporto fiduciario che dovrebbe esistere in un contesto complesso, ma chiaro, come quello attuale”, afferma l’uomo d’affari ...

Milan - nuovo proprietario/ ROCCO COMMISSO : "La trattativa va avanti - ma chiudiamo solo alle mie condizioni" : Milan, nuovo proprietario, Rocco Commisso ha fretta, Yonghong Li tentenna: decisive le prossime 24/48 ore. Alla finestra anche la famiglia Ricketts e Stephen Ross(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 22:17:00 GMT)

MILAN - NUOVO PROPRIETARIO/ ROCCO COMMISSO in pole position - ma valuta altre società da acquistare : MILAN, NUOVO PROPRIETARIO, Rocco Commisso ha fretta, Yonghong Li tentenna: decisive le prossime 24/48 ore. Alla finestra anche la famiglia Ricketts e Stephen Ross(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 17:36:00 GMT)

Milan - Yonghong Li rifiuta l’offerta di ROCCO Commisso. Per il momento il club resta “ostaggio” del suo presidente cinese : Salta la trattativa per la cessione del Milan da Yonghong Li a Rocco Commisso. Il club resta quindi “ostaggio” del suo proprietario cinese, che da un lato continua a chiedere al fondo Elliott di finanziare la società e dall’altra rifiuta le offerte. Almeno per il momento. Secondo quanto riferiscono fonti americane vicine al magnate italoamericano, Li si sarebbe alzato dal tavolo per la seconda volta, non convinto ...