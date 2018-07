Riforma Pensioni 2018 Scuola | boom di pensionamenti entro fine anno | il nodo Miur-Inps

Riforma pensionistica realizzabile aumentando di un anno i contributi di quota 41 : Il problema che attanaglia la Riforma previdenziale che è in cantiere nel nuovo Esecutivo è sempre quello delle coperture finanziarie. quota 100, quota 41, opzione donna, sono tutti provvedimenti ad alto costo e che la situazione delle casse statali oggi sembra non potersi permettere. Anche con i soldi che secondo il Governo basterebbero per iniziare a Riforma re il sistema, i soliti 5 miliardi di cui da tempo si parla e che secondo molti ...

Riforma Pensioni 2018/ Quota 100 - il Governo pensa a un bonus per "evitarla" (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018 , ultime notizie. Quota 100, il Governo pensa a un bonus per discincentivarne l'uso. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 15:44:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018 - Damiano : 'Quello che Boeri e Di Maio (non) dicono' : L'onorevole Cesare Damiano è tornato a parlare della Riforma previdenziale [VIDEO]. Il precedente sulle pensioni che si potrebbe creare è pericoloso se davvero per tagliare le pensioni d’oro non si optasse per il contributo di solidarieta', ma per il ricalcolo delle pensioni sulla base dei contributi versati. Per Damiano, infatti, la frase che Tito Boeri ha pronunciato nella sua ultima dichiarazione confermando gli intenti del Governo sui tagli ...