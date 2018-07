Riccardo Rossi | il ricordo di un grande scultore

BRINDISI. Pedone - gruppo giovani UDC - : Una sinistra atipica quella rappresentata da Riccardo Rossi : ... giovani che con una mentalità aperta e più propensi a far squadra si vedono sfilare per le strade con megafoni urlando slogan di una cattiveria inaudita che nulla hanno a che vedere con una politica ...

BRINDISI.Sono di sinistra e sostengo Riccardo Rossi. Allora? Sono stato tirato in ballo - inopinatamente - dal Sig. Cavalera - candidato di ... : E questa è storia e parte ancora cronaca. Per quanto mi riguarda l'ho raccontata in un libro scritto, nel 2009, assieme a Marcello Orlandini e che provvederò ad inviarne una copia al Sig. Cavalera ...