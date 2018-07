Rete 4 | l’ultimo annuncio di Emanule a Folliero | “Vi auguro una vita piena di gioia”

tvzap.kataweb

: RT @SeeLallero: All'1:35 della scorsa notte su Rete 4 è andato in onda l'ultimo annuncio di Emanuela Folliero. - CristianoCami14 : RT @SeeLallero: All'1:35 della scorsa notte su Rete 4 è andato in onda l'ultimo annuncio di Emanuela Folliero. - LolaCoviello : RT @SeeLallero: All'1:35 della scorsa notte su Rete 4 è andato in onda l'ultimo annuncio di Emanuela Folliero. - carlomrighetto : RT @SeeLallero: All'1:35 della scorsa notte su Rete 4 è andato in onda l'ultimo annuncio di Emanuela Folliero. -

(Di domenica 8 luglio 2018) Il volto di4, Emanuela, dopo 28 anni di onorata attività, ha fatto il suo ultimo, questa notte poco dopo l’una, salutando il pubblico: “Vi ringrazio per avere seguito i programmi della nostra. Viuna felice notte, un’estate meravigliosa e unadi gioia. Ciao a tutti”. Se ne va così, in “pensione” l’ultima signorina buonasera in attività, dopo il congedo delle annunciatrici Rai nel 2016, e delle omologhe di Italia 1 e Canale 5 nei primi anni 2000. Circa il futuro televisivo, davidemaggio.it ipotizza una nuova trasmissione quotidiana su salute e benessere.