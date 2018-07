Rete 4 | Emanuela Folliero non sarà più annunciatrice | il saluto dopo 28 anni video

blogo

(Di domenica 8 luglio 2018)28di onorata attività,getta la spugna: nonpiù l'(e volto) di4. Il canale di Mediaset è alle prese con un restyling importante - meno film, molte più produzioni originali in prima serata - e a farne le spese è anche la conduttrice milanese che dal 1990 ha annunciato film e programmi con l'eleganza e il sorriso di sempre. D'altronde laera l'ultima "signorina buonasera" rimasta su piazza: quelle di Italia 1 erano state congedate nel 2002, quelle di Canale 5 nel 2005, mentre in Rai erano state prepensionate nel 2016.Il suo ultimo "annuncio" è andato in onda all'1.35 di notte di domenica 8 luglio. Nessun pianto commosso come quello che fu di Alessandra Canale, ma ancora una volta un sorriso buono per tutti coloro che l'hanno sempre seguita con affetto: "Vi ringrazio per avere seguito i programmi della nostra. Vi ...