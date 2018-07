Renzi presta il Pd a Martina Gentiloni | Imbarazzante

ilgiornale

(Di domenica 8 luglio 2018) C'è Matteoche attacca(che reagisce con un ""), c'è Nicola Zingaretti che attaccae c'è Roberto Giachetti che attacca tutti: "Vi siete messi d'accordo per non scegliere nulla e lasciare il Pd appeso finché non si decide chi vince il congresso. Un errore imperdonabile, forse fatale".L'Assemblea nazionale dei Dem si conclude come previsto, conche si riprende la scena, con l'elezione a segretario pro-tempore di Maurizio(solo 7 contrari e 13 astenuti) e con l'impegno non scritto a convocare congresso e primarie per fine febbraio, un paio di mesi prima delle elezioni europee. Fino ad allora, il principale partito di opposizione resterà "appeso", senza una leadership pienamente legittimata e senza una linea netta sull'opposizione. Anzi, con due linee divergenti:è stato chiarissimo nel ribadire le ragioni per cui "ho combattuto come un ...