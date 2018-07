Renzi e il Pd | partito demolito

Scontro Renzi-Martina verso Congresso Pd/ Video Calenda “finta tregua in Assemblea - partito in crisi puberale” : Caos Pd dopo l'Assemblea: Martina e Sala contro Renzi, "ingiusti gli attacchi a Gentiloni". L'intervento dell'ex segretario infiamma la minoranza dem: "rivinco io e voi perderete"(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 17:10:00 GMT)

Pd - Martina bacchetta Renzi 'Ingiusto su Gentiloni - basta divisioni'. Sala 'Matteo non è più la guida adatta al partito' : ROMA - All'indomani dell'assemblea del Pd dove l'ex segretario Matteo Renzi ha attaccato la minoranza interna e contestato l'operato dell'ex premier Paolo Gentiloni, arriva la reazione del segretario ...

L'Assemblea del Pd conferma Martina segretario del partito. Renzi attacca il M5s - Zingaretti lo critica : 'non ascolta' : Nel suo intervento l'attuale reggente ha chiesto l'avvio della fase congressuale e la rifondazione del partito. Renzi ai cinquestelle 'sono la vecchia destra ed hanno trasformato la politica in una rissa'. Zingaretti: 'non ascolta mai, per un leader è un grandissimo limite' -

Assemblea Pd - è ancora paralisi : il partito in balia di Renzi rimanda le primarie alla vigilia delle Europee. Silenzio dei big : Un partito che non decide e che rimane in balia del suo ex segretario. Quello che ha perso tutto e che un giorno sì e un altro pure fa sapere che potrebbe anche andarsene. Il partito democratico esce dall’Assemblea nazionale come ne era entrato: in preda alla confusione. A onor di cronaca un nuovo segretario è stato eletto e si chiama Maurizio Martina. Ovvero lo stesso che c’era in carica fino a ieri e che dopo il voto era stato ...

Assemblea Pd - Renzi non molla il partito : “Non vado via. Ci rivedremo al congresso e perderete di nuovo” : “Non sono andato via quando conveniva e non vado via adesso”. Poi l’avvertimento alla platea che rumoreggia: “Ci rivedremo al congresso e perderete di nuovo”. Come da copione, Matteo Renzi non molla il Pd e, seppur leader dimissionario, si comporta come l’unico padrone di casa. L’Assemblea del partito all’hotel Ergife a Roma è ripartita da dove era rimasta incagliata, ovvero la non analisi della ...

Assemblea Pd - Renzi non molla il partito : “Resto. So che non sono l’unico responsabile. M5s nuova destra - mai accordo” : “So che non sono l’unico responsabile ma in politica si fa così: paga uno per tutti”. “Superficiale dire che le abbiamo perse tutte”. “Perché non hai fatto una cosa tua dopo le primarie del 2014 o dopo il voto? Perché io credo e contino a credere che sia il Pd l’argine al populismo, non sono andato via quando conveniva e non vado via“. Matteo Renzi non molla il partito democratico: l’Assemblea ...

Matteo Renzi fa un nuovo partito con i delusi di Forza Italia? Lui tira dritto : “Lei ha dei problemi” : Poche parole, niente risposte da parte di Matteo Renzi. Né sul suo futuro personale, dopo le indiscrezioni sul possibile “programma televisivo su Firenze da condurre”, secondo le parole del produttore Lucio Presta. Né sul destino del Pd, con le voci sul possibile lancio alla prossima Leopolda di un nuovo soggetto politico, da costruire con Forza Italia o almeno con i moderati azzurri che vogliono sfuggire all’opa di Salvini. ...

Matteo Renzi fa un novo partito con i delusi di Forza Italia? Lui tira dritto : “Lei ha dei problemi” : Poche parole, niente risposte da parte di Matteo Renzi. Né sul suo futuro personale, dopo le indiscrezioni sul possibile “programma televisivo su Firenze da condurre”, secondo le parole del produttore Lucio Presta. Né sul destino del Pd, con le voci sul possibile lancio alla prossima Leopolda di un nuovo soggetto politico, da costruire con Forza Italia o almeno con i moderati azzurri che vogliono sfuggire all’opa di Salvini. ...

Tempi lunghi per il congresso Pd Prima il partito va 'deRenzizzato' Ecco le manovre contro l'ex leader : "Convocherò l'assemblea il 7 luglio e il decideremo. Tutti invocano un congresso costituente. Con le nostre attuali regole il congresso è una conta su dei nomi che serve a ridefinire gli equilibri interni del Pd. Per aprire una fase costituente bisogna invece ripensare... Segui su affaritaliani.it

Sondaggi choc : Renzi rottamato Il suo partito prenderebbe appena il 4% : Matteo Renzi è finito? Tante volte si è usata questa espressione, tante quante sono state le sconfitte inanellate dall'ex premier ed ex segretario dem in questi due anni, da quel giugno 2016 che vide il trionfo del m5s alle elezioni comunali, con la conquista di Roma e di Torino. Segui su affaritaliani.it

Matteo Renzi - il sondaggio che lo gela : il suo partito vale il 4 per cento : Il Pd non va bene ma Matteo Renzi non se la cava molto meglio. Sconfitto al referendum l'ex premier, sconfitto il partito in tutte le ultime tornate elettorali, entrambi sono finiti malissimo. E Renzi,...

Ecco quanto vale (e come sarebbe) il nuovo partito Renziano : E dopo l’atteso ballottaggio di questa ventata amministrativa si (ri)fanno i calcoli. C’è, come sempre, chi gongola e chi, la maggior parte, si lecca le ferite. Tra questi c’è soprattutto il partito democratico che è quasi scomparso dalle torte dei grafici. Da quel famoso 41 per cento delle ultime Europee al (quasi) nulla: il problema del centrosinistra esiste davvero. E il problema, secondo molti, “è” il ...

Un sondaggio gela Renzi : il suo nuovo partito vale il 4% : ... quando i No travolsero nel referendum il progetto di innovazione costituzionale su cui aveva investito il proprio patrimonio politico, si ripercuoterebbe su una nuova impresa politica che venisse ...

Centrosinistra - Emiliano : “Sono il principale nemico di Renzi - vogliono farmi fuori dal partito. Calenda compreso” : “È evidente che l’ala Renziana del Pd sta cercando ogni pretesto per darmi fastidio. Organizzano petizioni per la mia espulsione, ma sanno che io non mollerò mai e sanno che io sono il loro principale nemico. Renzi ha ragione quando ha detto che io sono il suo principale nemico”. Con queste parole Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, ha risposto alle polemiche nei suoi confronti per aver fatto una fotografia con ...