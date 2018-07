“Referendum vietati ai cittadini” Radicali e Associazione Luca Coscioni a Conte | “Negato

ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 luglio 2018) Appello deie dell’al premier Giuseppe, per chiedere un decreto legge che “rimuova gli ostacoli al diritto di promuovere referendum“. Per questo sabato 7 luglio il segretario deiMario Staderini e Marco Gentili, Copresidente dell’, si sono presentati davanti a Palazzo Chigi per consegnare la lettera a. Nel mirino di Staderini e Gentili le procedure discriminatorie imposte per la raccolta firme che, imponendo l’autentica da parte di un pubblico ufficiale, riservano oramai solo ai grandi partiti ed organizzazioni sindacali la possibilità di promuovere referendum nazionali.“Negli ultimi otto anni – spiegano- gli unici referendum nazionali che abbiano superato le 500 mila firme sono stati quelli promossi dal Partito democratico, dalla Lega e dalla Cgil, che hanno un esercito di ...