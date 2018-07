Rea inarrestabile a Misano

SBK - Geico US Round - Gara1 : inarrestabile Jonathan Rea : Il Campionato Mondiale MOTUL FIM Superbike è stato testimone di un rinnovato duello tra il campione del mondo in carica e Chaz Davies , Aruba.it Racing " Ducati, , che si aggiunge alla vasta ...

Il nuovo video gameplay di Days Gone ci mette faccia a faccia con l'inarrestabile orda di FReakers : Dopo aver pubblicato la nostra prova di Days Gone torniamo a parlare dell'esclusiva PS4 targata Sony Bend Studio per dare un'occhiata da vicino a un video gameplay incentrato su uno degli elementi chiave dell'esperienza di gioco: i Freakers e il loro particolare comportamento.Come forse saprete queste creature sono degli infetti estremamente veloci e letali che si muovo in branchi più o meno ampi. Proprio per questo motivo potremo trovarci più ...