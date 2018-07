RAZER Wolverine Tournament Edition - recensione

eurogamer

(Di domenica 8 luglio 2018) Il mercato dei joypad è più fiorente di quanto si creda. Sebbene gran parte dell'utenza si accontenti (per modo di dire) dei controller standard delle varie console, c'è una vasta clientela disposta a spendere anche grosse cifre per prodotti più avanzati, di maggior qualità e ricchi di funzionalità accessorie. Alcune di queste possono facilmente fare la differenza quando si tratta di gaming competitivo.non ha certo bisogno di presentazioni per quanto riguarda le periferiche gaming, anche se è più concentrata sull'universo PC. Ma il mercato console è una piazza molto golosa e il produttore sta cercando di accaparrarsi le sue quote di mercato anche tra chi gioca con il pad sulla TV. Dopo avervi parlato qualche tempo fa del controller dedicato alla piattaforma PlayStation, è ora di andare a valutare una proposta didedicata agli utenti Xbox e PC, Si tratta del...