Ragazzini intrappolati nella grotta | salvati i primi quattro

Thailandia - al via le operazioni per liberare i 12 Ragazzini intrappolati : 2 sub ne porteranno fuori uno per volta : Sono iniziate le operazioni per far uscire i 12 ragazzi e il loro allenatore di football intrappolati nella grotta Tham Luang nel nord della Thailandia. Lo ha annunciato il capo della missione. “Oggi è il giorno. I ragazzi sono pronti ad affrontare qualsiasi sfida”, ha detto il capo dei soccorsi Narongsak Osottanakorn ai giornalisti vicino al sito della grotta. Si immergeranno 2 sub per ciascuna persona costretta nella cava. Nel ...

Thailandia - soccorritore muore per mancanza di ossigeno. Un tubo per far respirare i 12 Ragazzini intrappolati : Uno dei Navy Seals thailandesi impegnato nelle operazioni dei 12 ragazzi nella grotta di Tham Luang è morto per mancanza di ossigeno. L’uomo, che aveva 38 anni, ha perso conoscenza sulla via del ritorno, e i tentativi di farlo rianimare sono falliti. L’annuncio è arrivato dal portavoce delle operazioni di soccorso. Il soccorritore morto si chiamava Saman Kunan, ed era un ex Navy Seal che si era congedato da poco per lavorare come addetto ...

Il video messaggio dei Ragazzini intrappolati nella grotta in Thailandia : Si presentano uno ad uno e salutano: un nuovo video dalla grotta nel nord della Thailandia dove si trovano i 12 giovanissimi giocatori di calcio assieme al loro allenatore è stato postato su

I Ragazzini thailandesi intrappolati in una grotta hanno ricevuto cibo e assistenza medica : I 12 ragazzini che da 10 giorni sono intrappolati con il loro allenatore nella grotta di Tham Luan Nang Non, in una zona montuosa nel nord della Thailandia, hanno ricevuto i primi rifornimenti di cibo e sono stati raggiunti da The post I ragazzini thailandesi intrappolati in una grotta hanno ricevuto cibo e assistenza medica appeared first on Il Post.

Thailandia - salvati i 12 Ragazzini nella grotta. 'Intrappolati 220 ore'. Le prime immagini : Hanno passato oltre 220 ore senza contatti con il mondo esterno, presumibilmente gran parte di esse nel buio totale e con scorte di cibo e acqua probabilmente sufficienti solo per l'escursione del ...

