Ragazzi intrappolati in Thailandia | riprende a piovere | cresce la paura

Thailandia - al via le operazioni per liberare i 12 Ragazzini intrappolati : 2 sub ne porteranno fuori uno per volta : Sono iniziate le operazioni per far uscire i 12 ragazzi e il loro allenatore di football intrappolati nella grotta Tham Luang nel nord della Thailandia. Lo ha annunciato il capo della missione. “Oggi è il giorno. I ragazzi sono pronti ad affrontare qualsiasi sfida”, ha detto il capo dei soccorsi Narongsak Osottanakorn ai giornalisti vicino al sito della grotta. Si immergeranno 2 sub per ciascuna persona costretta nella cava. Nel ...

Thailandia - via al recupero dei 12 Ragazzi intrappolati nella grotta : I baby calciatori partiranno una per volta e per ciascuno dei presenti nella cava si immergeranno due sub esperti che li accompagneranno fino all'uscita. Il primo dei dodici ragazzini è già in viaggio ma ci vorranno ore perché possa uscire dalla grotta attraverso un tortuoso percorso che in parte sarà sulla terra ma in parte in acqua torbida.Continua a leggere

Thailandia - via al recupero dei 12 Ragazzi intrappolati nella grotta : Thailandia, via al recupero dei 12 ragazzi intrappolati nella grotta I baby calciatori partiranno una per volta e per ciascuno dei presenti nella cava si immergeranno due sub esperti che li accompagneranno fino all’uscita. Il primo dei dodici ragazzini è già in viaggio ma ci vorranno ore perché possa uscire dalla grotta attraverso un tortuoso […] L'articolo Thailandia, via al recupero dei 12 ragazzi intrappolati nella grotta proviene ...

Thailandia - iniziate le operazioni di recupero dei Ragazzi intrappolati nella caverna : Le autorità thailandesi hanno confermato che alle 10.00 (le 5.00 in Italia) sono iniziate le operazioni di recupero dei 12 ragazzi bloccati con il loro allenatore in una grotta nel nord del Paese. Il portavoce ufficiale delle operazioni, Narongsak Ossottanakorn, ha comunicato che al recupero partecipano 18 sub, 13 stranieri e 5 thailandesi. I livelli di acqua che inondano parzialmente la grotta sono diminuiti in modo significativo, in ...

Non c'è più tempo : iniziato il recupero dei Ragazzini intrappolati nella grotta : Il tempo è scaduto. Oggi è il giorno giusto per tirare fuori i 12 baby calciatori e il loro allenatore, intrappolati nella grotta di Tham Luang dallo scorso 23 giugno. Le squadre dei...

Thailandia - forti piogge : l'acqua torna a salire. Ansia per i Ragazzi intrappolati che scrivono ai genitori : «Non preoccupatevi per noi» : Due settimane dopo l'inizio dell'incubo i 12 ragazzi thailandesi intrappolati nella grotta Tham Luang scrivono ai genitori per rassicurarli. «Non vi preoccupate... siamo tutti...

Thailandia - è arrivata la pioggia : ansia per 12 Ragazzi intrappolati : Il via libera alle operazioni per liberare i 12 ragazzi thailandesi intrappolati dal 23 giugno nella grotta Tham Luang insieme al loro allenatore sembrava imminente ma alla fine non è...

Thailandia - è arrivata la pioggia : ansia per 12 Ragazzi intrappolati : Il via libera alle operazioni per liberare i 12 ragazzi thailandesi intrappolati dal 23 giugno nella grotta Tham Luang insieme al loro allenatore sembrava imminente ma alla fine non è...

Thailandia - i genitori dei Ragazzi intrappolati nella grotta scrivono all'allenatore : "Non sentirti in colpa" : I genitori dei 12 ragazzi thailandesi intrappolati da due settimane nella grotta Tham Luang non vogliono che l'allenatore che ha portato i loro figli lì dentro si senta in colpa. Lo scrive il quotidiano thailandese The Nation, riportando estratti dei messaggi scritti che le famiglie hanno fatto recapitare al gruppo bloccato da due settimane, dopo che ieri sera avevano ricevuto le lettere dei ragazzi e anche le scuse da parte ...

Thailandia - le lettere ai genitori dei Ragazzi intrappolati : solo tre giorni per salvarli : Due settimane dopo l'inizio dell'incubo i 12 ragazzi thailandesi intrappolati dal 23 giugno nella grotta Tham Luang scrivono ai genitori per rassicurarli. «Non vi...

Thailandia - le lettere dei Ragazzi intrappolati e le scuse dell’allenatore : “Perdonatemi” : I dodici bambini rimasti bloccati per 14 giorni con il loro allenatore di calcio in una grotta allagata in Thailandia hanno scritto delle lettere per i loro genitori. «Mamma, papà e fratellino, vi voglio bene», recita il biglietto del quindicenne Phiphat Photi, conosciuto come Nick. «Se esco, per favore potete portarmi del maiale e delle verdure g...

Thailandia - le lettere ai genitori dei Ragazzi intrappolati : solo tre giorni per salvarli : Due settimane dopo l'inizio dell'incubo i 12 ragazzi thailandesi intrappolati dal 23 giugno nella grotta Tham Luang scrivono ai genitori per rassicurarli. «Non vi...

"Siamo tutti forti". Le prime lettere dalla caverna in Thailandia dove sono intrappolati 12 Ragazzi. Le scuse dell'allenatore : "Non vi preoccupate... siamo tutti forti". Così i 12 ragazzi thailandesi intrappolati da due settimane in una caverna, cercano di rassicurare i loro genitori in una serie di lettere scritte su fogli di quaderno. E' la prima forma di comunicazione tra i ragazzi e i genitori, dopo il fallimento del tentativo di installare una linea telefonica all'interno della caverna. E anche l'allenatore dei ragazzi, il 25enne Ekkapol Chantawong, ha ...

Thailandia - i Ragazzi intrappolati scrivono ai genitori : l'allenatore si scusa : Due settimane dopo l'inizio dell'incubo i 12 ragazzi thailandesi intrappolati nella grotta Tham Luang scrivono ai genitori per rassicurarli. «Non vi preoccupate... siamo tutti...